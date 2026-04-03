B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV

Flavia Codreanu
03 apr. 2026, 23:35
Sursa Foto: Facebook/ Andi Moisescu
Cuprins
  1. Andi Moisescu dezvăluie ce moment neașteptat i-a tăiat respirația juratului
  2. Cum alege vedeta momentele de Golden Buzz la „Românii au talent”
  3. Care este marea dilemă pe care o are Andi Moisescu la „Românii au talent”

Andi Moisescu dezvăluie că trece prin emoții extrem de puternice în fiecare sezon al emisiunii „Românii au talent”. Juratul a mărturisit că, deși face parte din acest proiect de 16 ani, există momente în care talentul concurenților îi taie pur și simplu respirația.

Andi Moisescu dezvăluie ce moment neașteptat i-a tăiat respirația juratului

Juratul a recunoscut că uneori pornește cu o doză de scepticism, însă este rapid contrazis de spectacolul de pe scenă. Andi Moisescu a oferit exemplul unui concurent care folosea piese de Lego, moment care părea banal la început, dar care s-a transformat într-o surpriză uriașă.

„Emoția puternică e atunci când îi vezi prima oră. Este exact, dacă vrei, are aceeași putere cu emoția pe care o aveți voi când vedeți acum pentru prima oară. Deci eu, când a întors băiatul acela tabloul cu Lego, băi, jur, deci mi s-a tăiat respirația… Mie mi s-a părut și că o să fie, îți zic sincer, în mintea mea s-a setat că o să fie o tâmpenie! Adică ce poți să faci din niște piese de Lego puse așa… Mă uitam din unghiul acela și mi se părea o adunătură de piese… Mă gândeam cum îi zic eu copilului: «Nu». Mă dusesem într-un alt film, știi? Eram: «Sunt niște piese, ce poate să fie?» Cât poate să fie de spectaculos că punea un omuleț acolo?». Și când a întors ăla… Mi s-a tăiat respirația”, a declarat Andi Moisescu pentru Libertatea.

Cum alege vedeta momentele de Golden Buzz la „Românii au talent”

Cu doar două butoane aurii disponibile pe sezon, juratul se bazează exclusiv pe instinct și pe impactul emoțional de moment. Deși compară genuri de talent complet diferite, singurul criteriu real rămâne intensitatea trăirii pe care concurentul o transmite juriului.

„Eu mă uit doar la talent. Și, de fapt, cum mă uit la talent? Că întrebarea e cum compari tu momentele. Eu le compar într-un singur fel. Emoția pe care mi-o transmit pe moment. E strict de moment, e strict de emoție! Că îți dai seama, compar mere cu pere, n-are nicio legătură…. Ce treabă are… Unul e un talent, celălalt e cu totul alt talent. Și le judec fix prin prisma emoției. Și ce mă cutremură, aia dau!”, a precizat Andi Moisescu.

Care este marea dilemă pe care o are Andi Moisescu la „Românii au talent”

Dincolo de emoția pură, vedeta trebuie să fie și un fin strateg atunci când oferă un Golden Buzz. Acesta se întreabă mereu dacă un concurent care l-a impresionat total în preselecții mai poate aduce ceva nou în semifinală.

Dar la Golden Buzz, îți dai seama, sunt două, le-ai dat, după aia rămâi fără… Și tot timpul mă gândesc, știi… Mie mi se întâmplă, dar am momente cum a fost acum, simt, zic: «Gata, ăsta e»! Și după, imediat în momentul următor, îmi pun întrebarea: «Ok, dacă dau Golden Buzz înseamnă că el ajunge automat în semifinală. Poate să mai arate în semifinală ceva care să aibă același impact emoțional?». Adică te mai surprinde cu ceva în semifinală sau e cam același tip de emoție? Și dacă nu reușesc eu să-mi imaginez că ar putea să mă surprindă, atunci zic: «Ok, poate că ar fi bine să păstrez Golden Buzz pentru alt moment, când mai simt». Pentru că știu sigur că o să simt de mai mult de două ori”, a încheiat Andi Moisescu pentru Libertatea.

Tags:
Ultima oră
