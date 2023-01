Andi Moisescu, dezvăluiri despre creșterea celor doi copii: „La început petreceau mai mult timp cu Olivia și mai puțin cu mine”

Recent, Andi Moisescu și Adela Popescu, cei care prezintă emisiunea „La Măruță” cât timp Cătălin se recuperează după operație, au avut-o invitată pe Dana Rogoz, iar în cadrul interviului pe care ea l-a acordat, Andi a făcut făcut câteva dezvăluiri despre familia lui.

Olivia Steer și Andi Moisescu sunt din România. Cei doi s-au căsătorit în 2004 și au împreună doi copii, pe Luca și David.

Cum și-au crescut Andi Moisescu și Olivia Steer copiii

În cadrul emisiunii, Dana Rogoz a vorbit despre faptul că își dorește să aibă mai multe momente mamă-fiică, însă cea mică îl preferă mereu pe tatăl ei, mai ales la somn, moment în care Adela Popescu l-a întrebat pe Andi Moisescu cum este în familia lui cu doi copii.

„La noi sunt băieți amândoi. Ei au fost împărțiți, dar depinde de vârstă. La început, pentru că normal petreceau mai mult timp cu Olivia și mai puțin cu mine, când ajungeam acasă erau amândoi lipiți de mine. E firesc pe undeva, îți dai seama”, a spus Andi Moisescu „La Măruță”, potrivit .

„Acum sunt atât de mari, încât nu mai vor nici cu unul, nici cu altul. Noi ne bucurăm când îi mai vedem din când în când”, a declarat juratul de la „Românii au talent”.

Întrebat dacă soția sa reușea să îi culce singură pe amândoi, Andi Moisescu a răspuns: „Nu, separat, ne împărțeam. Ea cu unul, eu cu unul”.

Andi Moisescu a dezvăluit cum a cucerit-o pe Olivia Steer

Vedeta de la ProTV recunoaște faptul că să o cucerească pe soția sa, Olivia Steer.

„Am cunoscut-o cu doi ani înainte să ne căsătorim, am cunoscut-o în mediul nostru, al televiziunii. Înregistram la Pro TV celebrul imn de 1 decembrie. Atunci, am cunoscut-o. Știam de ea, îmi atrăsese atenția un vecin de bloc, de palier, care era tot din Oradea, prieten din copilărie cu ea. „Știi că eu sunt prieten vechi cu o colegă de-a ta”, „Cu cine?”, și mi-a zis de Olivia.

Era corespondent pe vremea aceea. Chiar n-o știam. „Păi, ia să te uiți s-o vezi!”. Și-atunci am dat pe TV și era o corespondență din Oradea. „Ia uite, mă, cum de nu o știam…”. Atunci am văzut-o cu adevărat. Și de atunci, ușor, ușor… Bine, ușor … că a fost greu! A fost greu s-o cuceresc, orădeanca, ardeleanca, s-a lăsat greu”, a detaliat Andi Moisescu la podcastul lu Mihai Bobonete, notează .