Andi Moisescu, dezvăluiri neștiute până acum: „Am o pasiune nebună”

, juratul de la Românii au talent, a dezvăluit o de-a sa, mai puțin știută de lume.

„M-am reapucat din nou”

Moisescu a menționat că s-a reapucat de muzică. Însă, nu de cântat, ci de pus muzică la diferite evenimente.

„M-am reapucat din nou de pus muzică pentru că, de fapt, eu am fost întotdeauna îndrăgostit de muzică, dar niciodată n-am avut curaj să mă duc pe direcția asta. Când mi-am descoperit eu pasiunea pentru muzică era o meserie riscantă. Era văzută așa, cumva… Adică dacă vrei să riști să nu faci nimic în viață, da, mă duc și încerc să fac muzică”, a dezvăluit Andi, potrivit .

Celebrul om de televiziune recunoaște că în anii ’80, a visa să pui muzică nu era cool, ci mai degrabă era o cale rapidă spre eșec, cel puțin în ochii lumii. Însp, pentru el, acel „eșec” avea parfum de libertate, de visuri interzise și de emoții imposibil de stăpânit.

„Da, știu că e foarte dificil. Adică e zona în care procentul de nereușită este copleșitor. La mine însă, fiind vorba de o pasiune nebună pentru muzică… Îmi aduc aminte că atunci când am auzit prima oară pe Andrei Voiculescu la Europa Liberă, am visat efectiv, am visat cu ochii deschiși că o să ajung și eu într-o zi să fac lucrul ăsta, să prezint muzică la radio”, a mai spus Andi Moisescu.

„Televiziunea a fost o meserie atât de dificilă”

Anii au trecut, iar televiziunea l-a prins pe nepregătite și așa l-a prins în mrejele ei. Într-un final, a pus pauză visului său de tânăr DJ, însă pasiunea lui nu a dispărut, doar a fost pusă pe pauză.

„Televiziunea a fost o meserie atât de dificilă și nouă pentru mine, încât a trebuit să pun pauză la tot, pentru că era atât de mult de învățat, că nu mă descurcam sub nicio formă. Și după ce am început ușor, ușor să mă liniștesc și să mă așez, mi-am adus aminte… că îți rămâne un gol în suflet, știi? Și când am avut prima oară ocazia și am prins două platane și un mixer, și a fost vremea să pun muzică la o petrecere, s-a reaprins!”, a mai precizat vedeta Pro TV.