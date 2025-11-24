Andra Gogan trăiește viața la care tinerele de vârsta ei nu pot decât să viseze, iar asta o confirmă și o serie de videoclipuri filmate alături de Shakira. Cele două au cântat împreună o melodie celebră, iar mai apoi, românca a învățatt-o pe cântăreața de talie mondială câteva cuvinte în limba noastră. Nu a fost de mirare că Shakira, care este poliglotă, le-a pronunțat fără dificultate.

În ce context s-au întâlnit Andra Gogan și Shakira

Recent, Shakira s-a viralizat pe TikTok-ul românesc după ce a apărut în prezența Andrei Gogan. Cele două au fost prezente la la premiera mondială a filmului „Zootopia 2”, în Los Angeles. Românca a profitat de întâlnirea cu starul internațional pentru a face o serie de filmulețe.

Într-una dintre filmări, Andra Gogan cântă alături de Shakira celebrul song al cântăreței columbiene „Whenever, Wherever”. „Chiar am cântat cu Shakira? Visul meu din copilărie”, a scris tânăra pe , în descrierea clipului.

Ce cuvinte a învățat Shakira în limba română

În cel mai recent videoclip postat de Andra Gogan alături de Shakira, tânăra o învață pe cântăreață cum să spună câteva cuvinte în română.

„Am avut ocazia să o învăț pe Shakira limba română când ne-am întâlnit în Los Angeles la Zootopia 2. Mi-am dat seama și că știu puțină spaniolă”, a scris Andra Gogan pe rețelele de socializare.

Shakira s-a arătat curioasă să învețe cuvinte precum „Haide”, „Te iubesc” sau „Pupic”. Starul internațional a pronunțat aproape impecabil cuvintele și sintagmele românești, demonstrând încă o dată capacitățile sale poliglote.

Videoclipul Andrei Gogan a stârnit un val de reacții, iar printre cei care au felicitat-o pentru interacțiunea cu Shakira s=au numărat și vedete autohtone: Antonia, Mira, Jamila și . Postările tinerei alături de starul columbian au strâns aproape 2 milioane de vizualizări și sute de comentarii, în decursul a doar câtorva zile.