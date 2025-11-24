B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe

Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe

B1.ro
24 nov. 2025, 22:07
Shakira a făcut furori pe TikTok după ce a vorbit limba română. Ce cuvinte a fost curioasă să învețe
Sursa foto: Hepta / @Bestimage / NBC
Cuprins
  1. În ce context s-au întâlnit Andra Gogan și Shakira
  2. Ce cuvinte a învățat Shakira în limba română

Andra Gogan trăiește viața la care tinerele de vârsta ei nu pot decât să viseze, iar asta o confirmă și o serie de videoclipuri filmate alături de Shakira. Cele două au cântat împreună o melodie celebră, iar mai apoi, românca a învățatt-o pe cântăreața de talie mondială câteva cuvinte în limba noastră. Nu a fost de mirare că Shakira, care este poliglotă, le-a pronunțat fără dificultate.

În ce context s-au întâlnit Andra Gogan și Shakira

Recent, Shakira s-a viralizat pe TikTok-ul românesc după ce a apărut în prezența Andrei Gogan. Cele două au fost prezente la la premiera mondială a filmului „Zootopia 2”, în Los Angeles. Românca a profitat de întâlnirea cu starul internațional pentru a face o serie de filmulețe.

Într-una dintre filmări, Andra Gogan cântă alături de Shakira celebrul song al cântăreței columbiene „Whenever, Wherever”. „Chiar am cântat cu Shakira? Visul meu din copilărie”, a scris tânăra pe TikTok, în descrierea clipului.

Ce cuvinte a învățat Shakira în limba română

În cel mai recent videoclip postat de Andra Gogan alături de Shakira, tânăra o învață pe cântăreață cum să spună câteva cuvinte în română.

„Am avut ocazia să o învăț pe Shakira limba română când ne-am întâlnit în Los Angeles la Zootopia 2. Mi-am dat seama și că știu puțină spaniolă”, a scris Andra Gogan pe rețelele de socializare.

Shakira s-a arătat curioasă să învețe cuvinte precum „Haide”, „Te iubesc” sau „Pupic”. Starul internațional a pronunțat aproape impecabil cuvintele și sintagmele românești, demonstrând încă o dată capacitățile sale poliglote.

View this post on Instagram

A post shared by Andra Gogan (@andragogan)

Videoclipul Andrei Gogan a stârnit un val de reacții, iar printre cei care au felicitat-o pentru interacțiunea cu Shakira s=au numărat și vedete autohtone: Antonia, Mira, Jamila și Larisa Udilă. Postările tinerei alături de starul columbian au strâns aproape 2 milioane de vizualizări și sute de comentarii, în decursul a doar câtorva zile.

Tags:
Citește și...
Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
Monden
Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
Monden
Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”
Monden
Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”
Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
Monden
Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
Monden
Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”
Damian Drăghici s-a apropiat de mama sa abia la vârsta de 49 de ani: „Știam cine e, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”. În ce relații sunt acum
Monden
Damian Drăghici s-a apropiat de mama sa abia la vârsta de 49 de ani: „Știam cine e, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”. În ce relații sunt acum
Alexandra Ungureanu: „Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei”. Ce își dorește cântăreața în viitorul apropiat
Monden
Alexandra Ungureanu: „Se pot face tratamente da, dar tratamentele astea toate au un revers al medaliei”. Ce își dorește cântăreața în viitorul apropiat
Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
Monden
Mihaela Tatu, în formă la 62 de ani. Ce reguli urmează zilnic
Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”
Monden
Theo Rose și-a uimit fanii! Artista a dezvăluit totul pe scenă: „Drumurile noastre s-au separat”
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Monden
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Catalin Drula
Ultima oră
22:01 - Regretul neștiut al Adinei Buzatu. Celebrul designer, mărturisiri emoționante despre mama sa: „”
21:59 - Mihai Tatulici: Miroase discret a praf de pușcă. Ne așteaptă niște răzmerițe clasa întâi. Pe rețelele sociale e un flux de îndemn la revoltă tot mai accelerat. Statul nu face nimic, serviciile nu zic nimic (VIDEO)
21:58 - Proiectul care elimină CASS pentru mame, veterani și văduvele de război, adoptat tacit de Senat. Ce urmează acum
21:40 - Alimentul la care Gelu Voicu a renunțat definitiv: “Nu țin dietă, țin regim!”
21:30 - Cât costă un brad de Crăciun în 2025? Romsilva scoate la vânzare mai puține bucăți anul acesta
21:25 - Nicolae Guță, venituri colosale din cântări. Câți bani a câștigat dintr-un singur live pe TikTok: „Așa a vrut Domnul”
21:03 - Permisul auto, fără examen teoretic? Reguli noi pentru șoferi. Ce a aprobat Senatul României
21:00 - Ingredientul secret pentru cea mai bună fasole cu ciolan. Ce trebuie să adaugi în apa
20:58 - Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!”
20:27 - Primar reţinut pentru viol. Este acuzat că a agresat sexual o angajată chiar în biroul lui. Despre cine este vorba