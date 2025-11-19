B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)

Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)

Ana Beatrice
19 nov. 2025, 14:59
Andra Gogan și-a surprins fanii cu un duet neașteptat alături de Shakira: „La asta nu m-am așteptat” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - andragogan
Cuprins
  1. Cum a ajuns Andra Gogan să cânte cu Shakira
  2. Cum au reacționat fanii după apariția Andrei Gogan alături de Shakira
Andra Gogan și-a surprins fanii! Tânăra de 27 de ani pășește tot mai hotărât în lumea vedetelor, iar succesul ei devine tot mai vizibil. Recent, s-a întâlnit cu Shakira și a avut ocazia să cânte alături de celebra artistă. Momentul, surprins în videoclipul urcat pe pagina ei de TikTok, a captat imediat atenția publicului și a generat numeroase reacții.
@andragogan Did I really just sing with @Shakira ?! 😭💛 My childhood dream! She is the voice of Gazelle in Zootopia! Don’t miss her song in #Zootopia2, only in theatres November 26 🎶 @Walt Disney Animation Studios ♬ original sound – Andra Gogan

Cum a ajuns Andra Gogan să cânte cu Shakira

Andra Gogan, una dintre cele mai urmărite și admirate creatoare de conținut din România, traversează o perioadă profesională de excepție. Se bucură din plin de viața pe care și-a construit-o în Statele Unite și de proiectele importante în care este tot mai des implicată.

De curând, tânăra a trăit un moment cu adevărat spectaculos. A participat la un proiect Disney și a avut ocazia să o întâlnească pe Shakira. A dorit să împărtășească experiența cu urmăritorii ei, iar în videoclipul postat pe TikTok a arătat cum cântă alături de celebra artistă. În clip, Andra interpretează „Hips Don’t Lie”, iar Shakira intră natural în duet.

„Visul meu din copilărie!”, a scris aceasta la postarea sa.

Cum au reacționat fanii după apariția Andrei Gogan alături de Shakira

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, iar comentariile lor au fost pline de entuziasm și admirație.

Mulți au scris că „Shakira is my idol” sau „Ce frumoasă este Shakira la vârsta ei!”, în timp ce alții au felicitat-o direct pe Andra, spunând „Ce norocoasă ești, Andra!”, „bravo Andra! Maxime felicitări!” și „Prin muncă ai reușit, felicitări!”.

Au fost și fani care au recunoscut că nu se așteptau la o astfel de surpriză, comentând „No, la asta nu m-am așteptat”, iar unul dintre admiratori a transmis în spaniolă: „Omg, mi ídolo, ojalá algún día la pueda conocer”. Reacțiile au arătat cât de puternic a rezonat momentul cu publicul.

@andragogan No words can describe this feeling when I met @Shakira 🥹 Thank you @Walt Disney Animation Studios for this opportunity ❤️ Hear her new song in #Zootopia2 ♬ Zoo – From „Zootopia 2” – Shakira & Disney

Tags:
Citește și...
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Monden
Irina Columbeanu, aspru criticată după o ședință foto cu mătușa ei: „Ești anorexică!”. Cum le-a răspuns Ramona Gabor haterilor
Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei
Monden
Cum a afectat-o pe Cristina Bâtlan experiența nașterii premature: „L-am descoperit pe Dumnezeu”. Cu ce se ocupă în prezent fiul antreprenoarei
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Monden
Irina Columbeanu, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în Dubai, alături de mătușa sa: „Nu ai nimic atrăgător fizic”. Cine i-a luat apărarea tinerei
Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
Monden
Ada Galeș a învins cancerul după patru operații: „E extraordinar ce au reușit să facă”. Cum s-a simțit actrița la aflarea diagnosticului
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Monden
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, sunt părinții unui băiețel
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
Monden
Andreea Bălan pune cărțile pe masă. Ce a dus la ruptura dintre ea și George Burcea: „A fost de viață și de moarte”
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Monden
MM Stoica impresionează la 60 de ani: „Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile”
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Există peste 70 de culturi de bacterii diferite”. Cât de bună este pâinea cu maia, de fapt
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Monden
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Monden
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Ultima oră
16:43 - Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
16:39 - Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
16:36 - Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
16:34 - Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
16:28 - Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Catalin Drula
16:04 - Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
15:55 - Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
15:41 - Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
15:40 - Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)
15:20 - Cătălin Drulă: „Ar fi un echilibru de putere binevenit în oraș ca USR să aibă Primăria Generală”