Andra Gogan, una dintre cele mai urmărite și admirate creatoare de conținut din România, traversează o perioadă profesională de excepție. Se bucură din plin de viața pe care și-a construit-o în Statele Unite și de proiectele importante în care este tot mai des implicată.
De curând, tânăra a trăit un moment cu adevărat spectaculos. A participat la un proiect Disney și a avut ocazia să o întâlnească pe Shakira. A dorit să împărtășească experiența cu urmăritorii ei, iar în videoclipul postat pe TikTok a arătat cum cântă alături de celebra artistă. În clip, Andra interpretează „Hips Don’t Lie”, iar Shakira intră natural în duet.
„Visul meu din copilărie!”, a scris aceasta la postarea sa.
Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, iar comentariile lor au fost pline de entuziasm și admirație.
Mulți au scris că „Shakira is my idol” sau „Ce frumoasă este Shakira la vârsta ei!”, în timp ce alții au felicitat-o direct pe Andra, spunând „Ce norocoasă ești, Andra!”, „bravo Andra! Maxime felicitări!” și „Prin muncă ai reușit, felicitări!”.
Au fost și fani care au recunoscut că nu se așteptau la o astfel de surpriză, comentând „No, la asta nu m-am așteptat”, iar unul dintre admiratori a transmis în spaniolă: „Omg, mi ídolo, ojalá algún día la pueda conocer”. Reacțiile au arătat cât de puternic a rezonat momentul cu publicul.
