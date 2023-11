Andra Măruță, despre momentele dificile prin care a trecut pentru a se bucura de succesul de azi: „Nu sunt mândră de asta. Un exemplu și copiilor mei”

Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din România și în cadrul unui interviu a vorbit despre cariera sa, care a fost plină de momente minunate, dar și mai puțin plăcute. în care a fost prezentă pe scenele din țară și nu numai, Andra spune că la succes ajungi doar prin multă muncă, sacrificii și compromisuri.

Andra Măruță, o carieră plină de sacrificii

Pentru a ajunge la succesul de care se bucură acum, Andra a fost nevoită să facă foarte multe sacrificii. Nopțile nedormite, , epuizare fizică și mentale și zilele petrecute departe de familie sunt doar câteva dintre lucrurile pe care Andra a trebuie să le facă pentru a ajunge la succesul răsunător din prezent.

„Cele mai grele momente pentru mine au fost cele de epuizare fizică. Repetiții lungi, intense, cu interpretare și coregrafie, nopți nedormite din diverse motive: uneori unul dintre copii este răcit, alteori sunt prea emoționată ca să pot închide ochii… Nu doar o dată am avut nevoie de ajutor medical pentru a-mi reveni rapid, pentru a urca pe scenă. Nu sunt mândră de aceste episoade, pentru că încerc să am grijă de mine, să le dau un exemplu și copiilor mei: nimic nu merită atât efort încât să îți pui sănătatea în pericol. Se întâmplă uneori și mă bucur că am reușit să mă adun și să mă refac. Sunt ocazii în care îmi readuc aminte că cel mai important este să fii sănătos, că orice altceva se poate rezolva”, a spus artista.

Artista promite că are planuri mărețe și că nu se va opri aici

În cadrul aceluiași interviu, Andra a menționat că are un mare vis, cel de a ajunge cea mai bună din industria muzicală. Chiar dacă , artista nu a uitat de cel mai mare obiectiv al său.

„Orice drum ai alege, vei avea momente mai bune și momente mai grele. Fie că ești sportiv, antreprenor sau artist, cred că urcușurile și coborâșurile sunt un parcurs firesc și trebuie să înveți din fiecare pas pe care îl faci înainte, fără să uiți care este obiectivul tău, visul tău. Eu sunt o fire optimistă și totodată o luptătoare. Niciodată nu m-am gândit să renunț, să nu fac muzică nu a fost o opțiune pentru mine. Am avut mereu în jurul meu oameni care m-au ajutat în momentele în care poate îmi pierdeam speranța sau oboseala mă copleșea, oameni care au știut să îmi aducă aminte de ce fac asta și că totul se va rezolva până la urmă. Mă refer la familia mea, ei sunt „stâncile mele, datorită lor totul pare ușor!”, a mai mărturisit ea, potrivit