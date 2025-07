Andra Volos răspunde criticilor care au asaltat-o după surpriza de la aniversarea lui Lele! Ce a transmis soția cântărețului

a fost ținta multor critici. Internauții au aruncat cu săgeți, după surpriza pe care femeia i-a făcut-o lui Robert Lele, soțul ei.

Drept cadou, a optat pentru ceva simbolic. Astfel, a pregătit, cu ajutorul fiicei lui Lele, Antonia, o piesă pe care fata i-a dedicat-o tatălui ei. Era o piesă de dragoste pentru tată, venită din partea ei și a surioarei mai mici, Kim.

Ce a transmis Andra Volos în urma criticilor

Andra le-a răspuns tuturor celor care au criticat faptul că a fost alături de Lele și fetițele sale, în timp ce surpriza se desfășura. Femeia a menționat că a avut loc o eroare și că lucrurile trebuiau să fie puțin diferite. În primă fază, Antonia trebuia să cânte „La mulți ani”, după care să înceapă piesa pe care a pregătit-o pentru tatăl ei.

Cu toate acestea, urarea de „La mulți ani” nu a mai avut loc și, astfel, Andra a apucat în centru, alături de Lele și fetițe.

„Nici bine nu au trecut două zile de la ziua soțului meu și ați început cu hate, după acel moment foarte emoționant. A fost extraordinar, Antonia a transmis foarte bine, este mai mult decât îmi imaginam. (…) Da, într-adevăr, s-a greșit ceva. Dacă vă uitați pe Youtube, Antonia apare la microfon, i-am spus cu două, trei zile înainte, am și repetat cu ea textul, am pregătit-o, a spus și a rugat publicul să îi cânte un călduros la mulți ani.

De asta am și comandat atâta șampanie, atâtea torturi. Momentul trebuia să fie cu un început de la mulți ani, după care surpriza pentru tatăl ei din partea Antoniei și a lui Kim. După ce cântam toți la mulți ani, eu mergeam jos de pe scenă, că nu am ce căuta în peisajul acela de piesă dedicată pentru tată. (…) De ce să veniți cu hate, să treceți de la un subiect la altul”, a declarat Andra Volos pe

Andra Volos: „Ajunge!”. Ce a scris femeia pe rețelele de socializare

Andra și Lele au o relație de aproximativ patru ani, iar femeia s-a confruntat cu foarte mult „hate” în tot acest timp. De aceea, spune ea, nu mai vrea să tacă și își va expune punctul de vedere.

„Au trecut aproape patru ani. Patru ani în care am tăcut, în care am sperat că lumea o să se oprească singură din a arunca cuvinte care dor. Dar nu s-a întâmplat.

Mereu am zis: ‘Lasă, poate se liniștesc…’ Dar azi, vreau să spun ceva clar: ajunge.

Nu mai vorbiți despre ce nu știți. Nu vă mai dați cu părerea despre o poveste în care n-ați trăit. Pentru că, dincolo de toți acești ani de frustrare și zvonuri, dincolo de mine și de Robert, există ceva mai important: doi copii”, a scris Andra, în descrierea clipului postat pe TikTok.