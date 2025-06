Andreea Antonescu, mai bine ca niciodată. Cine o face fericită pe vedetă

a spus cine este motorul ei în viață și o ajută să rămână „în priză” continuu. Cunoscuta artistă este într-o formă mai bună ca oricând și a dezvăluit cui i se datorează acest lucru.

are două fetițe, Sienna și Venice, și se pare că cele două fete sunt motivația ei de a face lucrurile la cel mai înalt nivel. Vedeta doar ce s-a întors dintr-o vacanță din Statele Unite și a spus motivul pentru care a fost acolo.

De ce a fost Andreea Antonescu în America

Fosta membră „Andre” a fost alături de cele două fetițe în SUA, cu ocazia aniversării Siennei, fiica ei cea mare.

„Am sărbătorit-o pe Sienna, ne-am întors din America, suntem în pregătiri pentru vacanța de vară, a fost un an frumos până acum, am căpătat experiență din toate punctele de vedere. Am același program pe care îl știi, de dimineață și până seara cu fetițele mele, nicio zi nu seamănă cu cealaltă, dar sunt pline de bucurii și satisfacții. Cea mică nu vrea să mai iasă din rochița și pijamaua cu Minnie Mouse, așa că e clar că și următoarea vacanță va fi tot legată de America, de Disneyland, de Universal Studios, pentru că am și eu două șefe, cărora încerc pe cât pot de mult să le îndeplinesc dorințele și să le fac toate plăcerile”, a declarat Andreea Antonescu, conform

Andreea Antonescu: „Asta este secretul unei stări de bine!”

De asemenea, vedeta a vorbit despre starea sufletească pe care o are și, după spusele Andreei, lucrurile stau foarte bine.

„Sunt foarte bine sufletește, sunt foarte fericită. Sunt cu fetele și restul nu mai contează, noi suntem fetițele Powerpuff. Secretul meu? În loc să încerc să atrag copiii în lumea mea de adult, cred că eu devin un copil, care își trăiește, alături de fetițe, tot ce a reușit și nu a reușit să facă atunci când era mică. Cred că ăsta este secretul unei stări de bine!”, a adăugat vedeta.