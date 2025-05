Andreea Bălan reacționează dur după incidentul de la Premiile Gopo: „Un narcisist fără empatie, fără simțul realității și fără conexiune cu sinele și cu propriul copil”

Andreea Bălan a reacționat public la incidentul controversat de la Premiile Gopo 2025, în care actorul Claudiu Bleonț și-a mustrat fiica pe scenă. Într-un mesaj transmis pe rețelele sociale, Andreea a condamnat atitudinea acestuia, catalogându-l drept „un narcisist fără empatie”.

Andreea Bălan, mesaj dur pentru Claudiu Bleonț

Incidentul de la Premiile Gopo 2025, în care Claudiu Bleonț și-a mustrat fiica pe scenă, a stârnit o serie de reacții critice din partea publicului și a personalităților din showbiz. Actorul a reproșat fiicei sale alegerea vestimentară și timpul petrecut pe telefon, iar gesturile sale au fost considerate de mulți ca fiind umilitoare și nepotrivite într-un cadru public.

Andreea Bălan a reacționat la acest comportament, condamnând atitudinea lui Claudiu Bleonț într-o postare pe rețelele de socializare. Artista a subliniat că un astfel de comportament poate avea un impact emoțional negativ asupra unui copil, afectându-i echilibrul și dezvoltarea personală pe termen lung. Ea a atras atenția asupra importanței respectului și empatiei în relațiile părinte-copil, insistând asupra necesității de a oferi un exemplu pozitiv celor mici.

„De obicei, nu comentez când văd lucruri care mă deranjează, dar aici e ceva ce mă răscolește profund și cred că mulți din generația mea au avut parte de situații asemănătoare în copilărie. Aici s-a creat o traumă imensă. Am simțit un disconfort fizic privând asemenea umilință oribilă! Un narcisist fără empatie, fără simțul realității și fără conexiune cu sinele și cu propriul copil!

Dacă așa face public, vă dați seama ce face în privat cu familia sa. Și peste câțiva ani se va întreba de ce nu îl sună copiii! Mai bine mamă singură decât cu un așa «tată»”, a scris Andreea Bălan, pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory, notează .

Bleonț își cere iertare public pentru comportamentul de la Premiile Gopo

În urma incidentului de la Premiile Gopo 2025, Claudiu Bleonț a transmis un mesaj public în care pe scenă, în fața fiicei sale, Eva. Actorul a recunoscut că remarcile sale despre alegerea vestimentară a fiicei sale și timpul petrecut pe telefon au fost nepotrivite și au fost percepute drept dureroase de către public. În mesajul său, Claudiu Bleonț a subliniat că nu a avut intenția de a o discredita pe Eva și că nu își dorește să o educe prin mustrări publice.

„Marți seară, pe scena Premiilor Gopo, într-un moment în care voiam să împărtășesc bucuria de a fi alături de fiica mea, am spus lucruri care au fost nepotrivite și au fost percepute ca fiind dureroase. Mi-am dat seama, privind înapoi, că mi-am pus propriul copil într-o situație vulnerabilă și că, fără să îmi dau seama atunci, am transmis un mesaj lipsit de delicatețe și empatie. Nu a fost intenția mea să o discreditez pe Eva, nu îmi doresc să îmi educ copilul prin mustrare publică. Îmi asum felul în care am procedat.

O iubesc enorm pe fiica mea. Este lumina mea, este sensul vieții mele, motivul pentru care vreau să fiu un om mai bun. Este iubirea mea primordială, dovadă stând și prenumele pe care i l-am ales. Ea este cea dintâi pentru mine, înainte de toate. Ca părinte, în dorința de a o ghida, de a-i vorbi despre responsabilitate, despre efort și valori, uneori se pot spune lucruri într-un mod care nu ajută, ci rănește. Iar când realizezi asta, din dragoste adevărată, faci ceea ce trebuie, îți ceri iertare.

Așa cum am spus și în privat, spun acum și public, îmi pare rău. Dacă am făcut-o să se simtă inconfortabil, dacă am pus presiune sau dacă am transmis altceva decât dragostea mea pentru ea, îmi pare rău. În fața tuturor, îi cer iertare în primul rând ei. Îi sunt dator cu asta, înainte de orice.

Nu caut scuze și nu vreau să justific ce s-a întâmplat. Vreau, însă, să îmi pun întrebări și să caut răspunsuri.

Sunt tată, sunt om. Și, ca orice om, am și momente mai puțin bune. Important este ce facem după, ne asumăm, învățăm și ne corectăm. Voi face tot ce ține de mine pentru a repara ce poate fi reparat, pentru a fi mai atent, mai prezent și mai bun.

Îmi asum această întâmplare, sunt tatăl Evei, cu întrebările și răspunsurile pe care le naște această condiție.