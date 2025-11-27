B1 Inregistrari!
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an"

Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”

Ana Beatrice
27 nov. 2025, 23:02
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Sursa Foto: Facebook - Andreea Bănică
Andreea Bănică a spus tot! Cântăreața, în vârstă de 47 de ani, continuă să cucerească publicul atât pe scenă, cât și în mediul online. De-a lungul timpului, ea a strâns o comunitate impresionantă de urmăritori.

Artista își ține mereu fanii aproape și vorbește deschis despre tot ceea ce trăiește. De curând, ea a mărturisit că se confruntă cu anumite probleme de sănătate. Dezvăluirea a stârnit imediat reacții puternice și o avalanșă de mesaje de susținere din partea admiratorilor.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andreea Bănică

Andreea Bănică le-a dezvăluit urmăritorilor că se confruntă cu probleme oftalmologice care i-au dat complet rutina peste cap. Artista a recunoscut că nu mai vede bine la apropiere, iar această schimbare o enervează teribil.

„Dacă până acum ceva timp treaba asta se întâmpla mai mult seara, acum, din păcate, este și ziua. Și mă enervează foarte tare. Îmi dă așa o stare de nervi că nu mai văd să scriu, nu mai văd lucruri, nu mai văd clar.

S-a accentuat așa într-un an. Doamne, eram avion cu vederea. În afară de fotofobie, nu aveam probleme. Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”, a povestit vedeta pe rețelele de socializare.

Ce intervenție medicală evită artista, deși medicii o recomandă

În urmă cu ceva timp, vedeta a vorbit deschis despre o altă afecțiune care îi dă bătăi de cap. Potrivit medicilor, această afecțiune ar necesita o intervenție chirurgicală. Andreea a spus că se confruntă de mulți ani cu o diastază abdominală. Din păcate, această problemă nu se mai poate corecta prin exerciții sau kinetoterapie.

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație. Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport.

M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele. Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare”, a spus artista pentru Viva.

