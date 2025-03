Andreea Bănică, foc și pară pe fani! Ce s-a întâmplat cu vedeta : „Nu vă mai înțeleg”

Pe lângă muzică, Andreea Bănică este foarte activă în mediul online, unde își ține fanii la curent cu momente din viața de zi cu zi, sfaturi de frumusețe și rețete culinare.

Pasionată de gătit, artista obișnuiește să împărtășească preparate tradiționale românești, oferindu-le urmăritorilor săi sfaturi utile pentru rețete delicioase. Deși primește frecvent mesaje prin care fanii îi cer detalii despre preparatele pe care le gătește, videoclipurile postate cu rețete nu par să atragă atenția dorită, ceea ce a determinat-o să își exprime nemulțumirea, potrivit .

Andreea Bănică, nedumerită de atitudinea fanilor

Printre mâncărurile preferate ale familiei sale se numără tocănița de cartofi, ciorbele și orezul cu pui, iar artista se implică activ în crearea conținutului culinar, de la filmare la editare. Totuși, se declară frustrată de faptul că, în ciuda cererilor insistente din partea fanilor, vizualizările clipurilor sale nu reflectă același interes.

„Eu sincer nu vă mai înțeleg. Am făcut câteva rețete pe care le-am postat, nu v-ați uitat prea mulți. Astăzi am primit foarte multe mesaje cum că vă doriți rețeta pilafului, orezului, cum vreți să îi spuneți. Orez cu pui. Nu am mai filmat, pentru că atunci când le pun, voi nu vă uitați”, a transmis Andreea Bănică.

Vedeta a explicat că realizarea acestor videoclipuri implică mult efort, deoarece trebuie să gătească, să filmeze fiecare pas și să editeze materialul, ceea ce o face să se întrebe dacă merită să continue acest tip de conținut.

„Eu, ca să fac treaba asta, stau foarte mult în bucătărie, ca să fac mâncarea și gustoasă, mă concentrez. Să fie gustoasă pentru toată familia. În același timp trebuie să filmez pas cu pas, să montez acest videoclip, pas cu pas, să nu omit ceva, iar apoi să vă fac și un text ca să înțelegeți rețeta”, a mai adăugat vedeta.

Rămâne de văzut dacă artista va decide să continue să posteze rețete sau dacă își va concentra atenția asupra altor tipuri de conținut mai apreciate de urmăritorii săi.