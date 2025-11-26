B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Berecleanu: „Cred că am fost o mamă exigentă”. Ce relație are cu copiii săi

Andreea Berecleanu: „Cred că am fost o mamă exigentă”. Ce relație are cu copiii săi

Selen Osmanoglu
26 nov. 2025, 12:36
Andreea Berecleanu: „Cred că am fost o mamă exigentă”. Ce relație are cu copiii săi
Sursa foto: Instagram - @andreeaberecleanu
Cuprins
  1. Doi copii: Eva și Petru
  2. Ce spune Andreea Berecleanu
  3. Despre Andreea Berecleanu

Cunoscuta prezentatoare Andreea Berecleanu a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi copii ai săi. Iată ce a spus aceasta!

Doi copii: Eva și Petru

Andreea Berecleanu, vedeta Prima TV, a fost căsătorită cu Andrei Zăhărescu, alături de care are doi copii, Eva și Petru, pe care îi consideră o mare mândrie, conform Click.

Fiica sa, Eva Zăhărescu, a împlinit 24 de ani pe 21 septembrie și se remarcă atât prin frumusețea sa, cât și prin performanțele academice. Recent, Eva a absolvit Institutul Marangoni din Londra, specializarea Design Vizual și Grafică, fiind pasionată de artă.

După trei ani petrecuți la Londra, copiii Andreei Berecleanu își urmează propriile drumuri: Eva s-a mutat la Barcelona pentru un job, iar Petru rămâne în Marea Britanie pentru a-și continua studiile.

Ce spune Andreea Berecleanu

Vedeta mărturisește că ea crede că a fost o mamă exigentă, însă copiii pare că o contrazic.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată”, a spus Andreea.

Cât despre cei doi copii, mama se simte foarte mândră. Aceasta a exlicat pe ce drumuri au luat-o aceștia.

„Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate.Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste”, a declarat Andreea Berecleanu.

Despre Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu este o jurnalistă și prezentatoare de televiziune română cu o carieră de peste două decenii în media. Este cunoscută pentru profesionalismul, eleganța și stilul său sobru, care i-au adus încrederea și aprecierea publicului.

De-a lungul carierei, a prezentat știri și emisiuni de succes, devenind una dintre cele mai respectate figuri din televiziunea românească. Pe lângă activitatea profesională, Andreea este recunoscută și pentru implicarea în proiecte sociale și pentru felul în care își gestionează viața personală și familială.

Tags:
Citește și...
Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
Monden
Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
Monden
Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
Pepe rupe tăcerea. Cum comentează zvonurile potrivit cărora Yasmine Pascu ar fi din nou însărcinată: „Cel mai frumos este…”
Monden
Pepe rupe tăcerea. Cum comentează zvonurile potrivit cărora Yasmine Pascu ar fi din nou însărcinată: „Cel mai frumos este…”
Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
Monden
Cum a devenit cunoscută Ramona Olaru și ce studii are, de fapt? Iată despre ce este vorba
Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
Monden
Cât costă să petreci Revelionul la malul mării, într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. De ce refuză solistul să închirieze tinerilor
Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
Monden
Doru Octavian Dumitru, prima reacție după ce a suferit un AVC: „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru răbdarea ta cu noi”
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
Monden
Elwira Petre simte dorul mâncării de „acasă”. Ce preparate poloneze recomandă: „Vă las o mică listă”
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Monden
Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Monden
Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Monden
Irina Loghin suferă teribil la 5 luni de la moartea soțului: „Fiul meu nu poate să își uite tatăl. Mă lupt cu el să îl scot din depresie”
Catalin Drula
Ultima oră
13:59 - Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
13:53 - Loredana Groza și Anastasia Soare au făcut furori pe TikTok: „Mă las de sprâncene”. Cum s-au filmat cele două dive
13:49 - Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
13:49 - Final de sezon cu ghinion. Neymar a suferit o nouă accidentare. Participarea la Cupa Mondială este incertă
13:41 - Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)
13:26 - Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
13:26 - Nicușor Dan, nimic despre drona care s-a plimbat pe deasupra României. Și Ilie Bolojan a ratat momentul
13:17 - Originea numelui Marea Neagră: Misterul, elucidat de experți. Ce s-a descoperit
13:15 - Oana Lis: „Am îmbătrânit zece ani în trei zile”. De ce a ajuns de urgență la spital
13:15 - Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente