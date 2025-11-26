Cunoscuta Andreea Berecleanu a vorbit despre pe care o are cu cei doi copii ai săi. Iată ce a spus aceasta!

Doi copii: Eva și Petru

Andreea Berecleanu, vedeta Prima TV, a fost căsătorită cu Andrei Zăhărescu, alături de care are doi copii, Eva și Petru, pe care îi consideră o mare mândrie, conform Click.

Fiica sa, Eva Zăhărescu, a împlinit 24 de ani pe 21 septembrie și se remarcă atât prin frumusețea sa, cât și prin performanțele academice. Recent, Eva a absolvit Institutul Marangoni din Londra, specializarea Design Vizual și Grafică, fiind pasionată de artă.

După trei ani petrecuți la Londra, copiii Andreei Berecleanu își urmează propriile drumuri: Eva s-a mutat la Barcelona pentru un job, iar Petru rămâne în Marea Britanie pentru a-și continua studiile.

Ce spune Andreea Berecleanu

Vedeta mărturisește că ea crede că a fost o mamă exigentă, însă copiii pare că o contrazic.

„Dacă mă întrebi pe mine cred că am fost o mamă exigentă. Ei acum însă îmi spun că nu am fost deloc exagerată. Am fost atentă, dar nu exagerată”, a spus Andreea.

Cât despre cei doi copii, mama se simte foarte mândră. Aceasta a exlicat pe ce drumuri au luat-o aceștia.

„Copiii mei acum sunt bine. Eva are primul job de aproape un an. Ea este un suflet foarte frumos. Este un adult responsabil, sunt mândră de ea. Petru este la facultate.Eu zic că sunt amândoi pe drumul lor și noi le suntem alături, pentru că asta e foarte important. Și mai frumos e că și ei au în continuare nevoie de noi. Mă refer la partea emoțională. E nevoie încă de răbdare și foarte multă dragoste”, a declarat Andreea Berecleanu.

Despre Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu este o jurnalistă și prezentatoare de televiziune română cu o carieră de peste două decenii în media. Este cunoscută pentru profesionalismul, eleganța și stilul său sobru, care i-au adus încrederea și aprecierea publicului.

De-a lungul carierei, a prezentat știri și emisiuni de succes, devenind una dintre cele mai respectate figuri din televiziunea românească. Pe lângă activitatea profesională, Andreea este recunoscută și pentru implicarea în proiecte sociale și pentru felul în care își gestionează viața personală și familială.