Andreea Esca a răbufnit pe Instagram: „E ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți?!”

Andreea Esca a avut o criză de nervi. Celebra prezentatoare a răbufnit în mediul online. Vedeta nu a putut să se abțină și a venit cu un mesaj dur, în care a criticat sloganul unei edituri de cărți.

Andreea Esca, criză de nervi

„Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți”, era sloganul site-ului respectiv, care în același timp promova și cărțile scrise de câteva vedete TV extrem de cunoscute, notează .

„Dilema mea s-a adâncit când am văzut că sub sloganul ‘Cărțile sunt televizorul oamenilor deștepți’, site-ul publică cu mândrie cărțile unor vedete TV extrem de apreciate la noi în țară. Deci e ok totuși televizorul și pentru oamenii deștepți?!

Hai să ne respectăm unii pe alții atunci, indiferent de alegerile unei seri. Eu mă uit cu plăcere la Vocea României, dar și citesc cu aceeași plăcere cartea Ralucăi Anton”, a scris Andreea Esca pe Instagram.

Andreea Esca, proces pentru o datorie de 72 de lei

Andreea Esca, prezentatoarea știrilor de la PRO TV, a fost nevoită să traverseze nu mai puțin de șapte luni de procese pentru , potrivit viva.ro.

Procesul i-a fost deschis jurnalistei de către cei de la Administrația Fondului Imobiliar, iar recent a ajuns la final.

Andreea Esca, împreună cu soțul său, Alexandru Eram, au fost acuzați la sfârșitul lunii februarie pentru neplata chiriilor datorate statului, notează .

Procesul care a durat nu mai puțin de șapte luni s-a încheiat recent, după ce

Andreeea Esca a fost în proces cu Administrația Fondului Imobiliar pentru o datorie de doar 72 de lei. Obiectul procesului: datoriile pe care le-ar fi acumulat cei doi soți pentru că nu au plătit chiria datorată pentru folosirea unei curți, precum și penalitățile de întârziere.