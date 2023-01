Andreea Esca este nerăbdătoare să devină bunică. Ce mesaj i-a transmis Alexiei Eram: „Deci, curaj!”

Andreea Esca are doi copii. Fiica ei, Alexia Eram, este cea mai mare și are o relație stabilă, motiv pentru care, se pare, prezentatoarea are deja așteptări de la ea.

Într-una dintre postările ei recente, vedeta s-a arătat nerăbdătoare să devină bunică. De asemenea, aceasta a făcut publică o fotografie de colecție de pe vremea când era însărcinată.

Andreea Esca vrea să devină bunică

Andreea Esca a împlinit anul trecut vârsta de 50 de ani, iar acum pare să se gândească deja la următorul capitol din viața ei, respectiv cel în care va deveni bunică. Celebra prezentatoare i- fiicei ei, Alexia Eram, în care îi recomandă să prindă „curaj” în privința unei viitoare sarcini.

Andreea Esca a postat o fotografie din perioada în care era însărcinată și a etichetat-o pe colega ei de breaslă, Roxana Hulpe, care se pregătește să devină mamă în curând. În imagine, vedeta era însărcinată în 9 luni, cu doar două zile înainte să nască, și se afla la o petrecere alături de o prietenă care era, de asemenea, însărcinată în trimestrul trei.

Andreea Esca, mesaj de încurajare pentru fiica ei

În cadrul postării, prezentatoarea a inclus și un mesaj în care a dat detalii despre ipostaza în care a fost surprinsă în respectiva poză și la final a etichetat-o, de asemenea, pe fiica ei. În mesaj există și un îndemn subtil prin care o încurajează pe Alexia, aparent, să facă , pentru că în cazul ei sarcina nu a privat-o de distracție.

„Uite,@roxanahulpe, așa eram cu două zile înainte să nasc. desigur, la o pettrecere. Mai exact de ziua [email protected] Deci, curaj!”, a scris Andreea Esca pe InstaStory, scrie .

Alexia Eram este într-o relație de lungă durată cu Mario Fresh. Tânăra de 22 de ani și cântărețul au aniversat 6 ani de relație în vara anului trecut. Au fost și despărțiți, dar pentru o scurtă perioadă.