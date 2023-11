Andreea Esca nu s-a uitat la bani când vine vorba de educația copiilor. Suma colosală pe care a plătit-o vedeta pentru liceul Alexiei Eram

După admiterea elevilor, liceul percepe o taxă de înscriere de 2.500 de euro pentru primul copil și 1.300 de euro pentru al doilea. Taxele anuale de școlarizare pot fi plătite în două tranșe. Pentru grădiniță și clasele I-V, taxa este de 5.746 de euro pe an, iar pentru clasele VI-XII, taxa crește la 7.422 de euro pe an. Există și taxe suplimentare pentru anumite examene. Tarifele menționate sunt aplicabile copiilor cu cetățenie română și franceză, iar pentru elevii de alte naționalități, taxa este mai mare.

Taxă anuală de 15.000 de lire sterline

excelente la liceu, obținând rezultate remarcabile și absolvind cu o notă înaltă. Ea și-a continuat studiile în Marea Britanie, specializându-se în marketing și publicitate în domeniul modei la University for the Creative Arts, absolvind în 2022. După întoarcerea în România, informațiile din presă arată că familia Esca-Eram a susținut anual o taxă de 15.000 de lire sterline pentru școlarizarea fiicei lor, cu adăugarea costurilor de cazare și cheltuielilor lunare ale unei studente. Fratele mai mic, Aris, a urmat și el studii în străinătate și se află în prezent în al doilea an la o facultate din Barcelona, specializându-se în afaceri.