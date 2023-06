Andreea Esca, probleme de sănătate / Cum se menține în formă prezentatoarea TV

Andreea Esca este foarte atentă atunci când vine vorba de sănătatea sa, dar cu toate acestea există o problemă care ii dă bătăi de cap. Prezentatoarea de la Pro Tv merge să-și facă analizele regulat și practică zilnic sport, doar că nu consumă suficientă apă, lucru care i-a dăunat de-a lungul timpului, scrie Click.ro.

De câte ori pe an merge Andreea Esca să-și facă analizele?

În vârstă de 50 de ani, își ascunde complet cifrele din buletin și trăiește, în continuare, la maximum fiecare minut din viața sa. Vedeta de la ProTV este la zi cu toate analizele și nu uită niciodată să treacă prin cabinetul specialistului, pentru a-și face controalele specifice vârstei.

„Îmi fac analize destul de des, pe cele normale le fac odată la 6-8 luni. Mamografie fac odată la doi ani maxim, pentru că deja este vârsta la care ar trebui să faci asta anual. Testul Babeș Papanicolau îl fac și pe acesta o dată pe an”, ne-a mărturisit prezentatoarea, care s-a implicat și în campania „Race for the Cure”, pentru sprijinirea femeilor bolnave de cancer mamar.

Ce probleme de sănătate are Andreea Esca

Chiar dacă este extrem de atentă la starea sa de sănătate, vedeta recunoaște totuși că se confruntă și cu câteva probleme. Rinichii îi dau bătăi de cap acesteia, motiv pentru care doctorul i-a făcut și o recomandare pe această temă, întrucât Andreea Esca greșește că nu consumă suficientă apă, potrivit Spectacola.ro.

„Cred că rinichii nu sunt în starea lor cea mi bună și asta deoarece nu consum suficientă apă. Ar trebui să beau mult mai multă apă, dar mie nu prea mi-e sete.

Mă consider, per total, o persoană sănătoasă. Eu cred că e foarte important sportul, mersul la sală zilnic. Și mai este foarte important să nu facem nici excese. Eu, de exemplu, nu fumez, nu beau alcool, încerc pe cât se poate să mănănc cât mai echilibrat”, a recunoscut prezentatoarea de la Pro TV.

Cum se menține prezentatoarea în formă

În trecut, Andreea Esca spunea că sportul, dar și dansul, contribuie și ele în mod semnificativ în rutina sa zilnică. Vedeta consideră că o stare de spirit pozitivă are un impact extrem de pozitiv asupra stilului de viață a unei persoane, iar aceasta este, fără îndoială, „regina” ringului de dans.

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă”, a susținut Andreea Esca, potrivit .