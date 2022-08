Andreea Esca și-a dus familia și prietenii la Istanbul de ziua ei! 70 de oameni au petrecut o noapte întreagă pe o ambarcațiune pe Bosfor (FOTO)

Andreea Esca împlinește 50 de ani și, de ziua ei, a ales să le facă ea o surpriză familiei și prietenilor. În total, vreo 70 de oameni. Pe toți i-a dus în Istanbul, iar petrecerea a fost de neuitat.

Andreea Esca, petrecere de ziua ei în Istanbul

Niciun invitat nu a știut unde merge, până în momentul în care a ajuns la aeroport. Dana Rogoz a povestit pe Instagram: „Călătorie-petrecere-surpriză pentru Andreea! Ieri știam doar ora la care trebuie să fim în aeroport, în rest nimic. Nici unde călătorim, nici care va fi programul, nimic. Mă rog, știam de fapt un lucru esențial: că vom fi cu care am mai petrecut, am mai dansat și am mai râs de nenumărate ori până acum. Apoi am primit boarding pass-urile și am citit: ISTANBUL. Iar ce a urmat …o nebunie frumoasă, de neuitat!”.

„Nu dau numele hotelului, că, nah, sunt deja destui invitați…) dar e foarte aproape de Bosfor, de unde și pozele. Oricum, lumea nu prea stă cu ochii pe geam, că a început deja dansul (în coregrafia lui Mihai Petre și-a soției Elwira).

Meniul? Bame. Multe bame, plus pepene și salată! Și alte chestii mai pe opulență, dar știți că nu prea îmi plac pozele cu mâncare”, a susținut și Lucian Mândruță.

Luni, Andreea Esca face 50 de ani, dar petrecerea a dat-o deja, pe o ambarcatiune pe Bosfor: