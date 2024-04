Andreea Mantea, independentă financiar încă din adolescență. La ce vârstă a avut primul loc de muncă: „Am luat ziarele și-am căutat...”

Andreea Mantea este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite . Întotdeauna și-a dorit să fie independentă financiar, motiv pentru care a fost nevoită să își găsească un loc de muncă încă din adolescență, perioada în care mulți tineri vor să se distreze și să profite cât mai mult de ajutorul pe care îl primesc din partea părinților.

Primul loc de muncă pe care l-a avut Andreea Mantea

În prezent, Andreea Mantea se poate considera o femeie împlinită atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, având în vedere că în viața ei . În trecut, însă, prezentatoarea a avut parte de condiții modeste, motiv pentru care îi încurajează pe tineri să își câștige proprii bani.

„Pe la la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu.

Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: „Da”. Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o.

Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi. Sigur că toți banii pe care îi câștigam îi dădeam pe tot felul de prostii, care la vremea aia mi se păreau extrem de importante: pantofi, genți, rochițe etc”, a mărturisit Andreea Mantea, potrivit .

Andreea Mantea, nevoită să apeleze la terapie

Chiar dacă acum se bucură de un succes răsunător, prezentatoarea a dezvăluit că în trecut a apelat la terapie din cauza dezamăgirilor prin care a trecut. Andreea Mantea a mărturisit că a fost dezamăgită și de persoanele în care avea cea mai mare încredere.

„Aveam sufletul făcut bucățele. Eram rănită, rănită, rănită. Apucam fiecare bucățică de pe jos și mă chinuiam să le lipsesc. Reușeam și apoi iar . (…) Și m-au dezamăgit oameni la care efectiv nu mă așteptam. Cele mai mari șocuri le-am avut. A fost crunt. Dar nu am devenit aia scorțoasă, care nu are încredere în nimeni. Am ajuns să simt. (…) Am foarte puțini prieteni”, a spus prezentatoarea.

„La tot felul de terapii am apelat, dar n-am avut răbdare. Din punctul meu de vedere ar trebui să existe un rezultat. Tot ce există pe Internet legat de terapie eu am încercat. M-am dus până și în Bali, am avut program pe fiecare zi. Fantastică, superbă (n.red.: experiența). La multe dintre ele mă pufnea râsul. Îmi place și vreau să descopăr cât mai multe lucruri”, a mai spus ea.