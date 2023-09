Andreea Mantea nu se uită niciodată la emisiunile în care apare / Care este motivul: „Sunt foarte critică cu mine”

este fără doar și poate una dintre cele mai apreciate, îndrăgite și cunoscute prezentatoare TV din România. Nu de mult, prezentatoarea a dezvăluit motivul pentru care nu se uită niciodată la emisiunile în care apare. Totodată, ea a dezvăluit că a rămas cu câteva traume chiar de la începutul carierei sale în televiziune.

Motivul pentru care Andreea Mantea nu se uită la emisiunile în care apare

În prezent, show-ului matrimonial „Casa Iubirii”, difuzată pe Kanal D. Recent, ea a dezvăluit că nu se uită la emisiunile în care apare pentru că este critică cu ea și dacă ar vedea greșelile făcute în timpul show-ului ar fi afectată.

„Eu nu mă uit la mine la televizor niciodată! Nu pot. Nu. (n.r. nu s-a uitat niciodată) Poate mă uitam la început, dar era foarte greu. Fiind în direct, să stau să caut să mă uit la mine nu, exclus. Sunt foarte critică cu mine. Nu cu ceea ce fac sau spun, ci cu postura.

Mă rog, am niște traume legate de treaba aceasta. Am lucrat intens pe partea aceasta. Am prezentat o emisiune, «Noaptea Erorilor» se numea, cu Mircea Radu. După ce se filma ne întorceam în montaj și se analizau filmările. Mi se spunea de către Valeriu Lazarov: «De ce ai deschis gura așa când ai spus bună seara și ți-am văzut și măselele din spate?

De ce stăteai cu piciorul așa ca și cum te-ai plictisit?». Pentru mine a fost foarte greu, mai ales pentru că eram la început. A fost și foarte constructiv. Din acel punct am devenit foarte critică cu mine.

Eu sunt și foarte expresivă, dacă cineva zice ceva care mă pune pe gânduri, îmi place sau mă deranjează, am o reacție. Pur și simplu nu pot să controlez lucrurile acestea, oricât mi-aș dori să le controlez, nu pot. Atunci, mai bine nu mă uit! De ce să mă uit? Că îmi pierd timpul!”, a declarat Andreea Mantea, potrivit .