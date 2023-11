Andreea Mantea, pusă într-o situație dificilă de fiul ei. Ce a întrebat-o David: „Mi-a fost foarte greu să-i răspund”

că s-a simțit pusă într-o situație inconfortabilă de întrebările curioase ale fiului său, David. Micuțul a surprins-o cu o serie de întrebări neașteptate, iar unele dintre ele au fost destul de jenante pentru vedeta de la Kanal D.

Andreea Mantea, luată prin surprindere de întrebările fiului ei

Andreea Mantea îl crește singură pe fiul ei, David, în urma unor neînțelegeri cu Cristian Mitrea, tatăl copilului. La vârsta de 8 ani, David are multe întrebări, inclusiv despre Univers, Biblie și religie, ceea ce a surprins-o pe Andreea într-un interviu pentru . Răspunsurile la aceste întrebări l-au făcut pe ea să simtă emoții.

„Mi-e și rușine. N-o s-o zic pe aia. O să zic alta. Ce mă sperie e că el știe foarte multe lucruri și nu le știe de la mine și asta mă doare. Mi-a fost foarte greu să-i răspund la multe întrebări. Din Biblie, despre Univers, despre Dumnezeu, despre religii. Aici chiar am emoții, este un capitol extrem de sensibil. Trebuie să fiu în pas cu lumea care se schimbă și în care se întâmplă fel și fel de lucruri. El mă vede pe mine învechită. Se miră dacă îmi zice idk (I dont know/Nu știu) și înțeleg. Țin pasul cu el”, a spus Andreea Mantea.

Vedeta este mândră tare de David

Când a fost întrebată despre pregătirea fiului său pentru performanță, prea multă grijă în acest sens, deoarece David este un copil extrem de abil și talentat.

„Cred că sunt norocoasă că nu trebuie să-l pregătesc în vreun anumit fel, mă are pe mine drept exemplu. Avându-mă exemplu, am senzația nu că e al meu, dar am senzația că este un copil extraordinar de bun. El nu pleacă la joacă, la plimbare, dacă știe că nu și-a terminat ce avea de terminat. Este foarte conștiincios, este foarte muncitor. Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt pusă în situația asta. Nu mă bag, nu intervin absolut deloc. Sunt măgulită când îl văd cum se comportă, ce responsabilitate are. Mă bucur că sunt un exemplu pentru el.”