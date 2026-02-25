B1 Inregistrari!
Monden » Diagnostic neașteptat pentru Andreea Marin. Ce afecțiune i-au descoperit medicii

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 19:41
Sursa Foto: Facebook/ Andreea Marin
  1. Cum a aflat Andreea Marin a fost diagnosticată
  2. Mesajul pentru prevenție și institutul dedicat endometriozei

Andreea Marin a fost diagnosticată cu o afecțiune frecvent întâlnită în rândul femeilor. Vedeta a dezvăluit că suferă de endometrioză, o boală care afectează aproximativ 190 de milioane de femei la nivel global, conform datelor oficiale. Deși este recunoscută pentru disciplina sa și stilul de viață echilibrat, fosta prezentatoare a decis să își facă publică experiența medicală.

Vedeta a explicat că boala este adesea numită „invizibilă”, deoarece se dezvoltă discret în organism, ca o pânză de păianjen, fără a prezenta semne clare de la început. Aceasta a recunoscut că tăcerea în jurul acestui subiect este o greșeală, deoarece multe femei suferă fără să primească un diagnostic corect, scrie click.

Cum a aflat Andreea Marin a fost diagnosticată

Andreea Marin a fost diagnosticată întâmplător, iar din acest motiv și-a schimbat perspectiva asupra importanței analizelor preventive. Ea a mărturisit că, inițial, a considerat subiectul prea intim pentru a fi discutat în public, dar a înțeles ulterior că experiența ei poate ajuta alte femei.

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune «invizibilă» pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânza de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe”, a declarat Andreea.

Mesajul pentru prevenție și institutul dedicat endometriozei

După ce a aflat de problemă, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit considerabil datorită intervenției rapide. Vedeta le îndeamnă pe toate femeile să își asculte corpul și să nu amâne vizitele la medic. Aceasta a amintit că în România există deja un institut dedicat exclusiv tratării acestei afecțiuni.

Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați că există în România și un institut dedicat endometriozei, în 7 orașe mari ale țării? Dar, mai cu seamă, știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați? Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște, la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați”, a mărturisit aceasta.

