Andreea Marin, despre relația specială pe care o are cu fiica sa adolescentă, Violeta: „Nu trebuie să existe tabuuri, sunt deschisă să vorbim despre subiecte care îi pot influența viața”

Andreea Marin a vorbit, pe larg, despre relația cu fiica ei adolescentă, Violeta.

Deși și-a ținut mereu viața privată departe de lumina reflectoarelor, fosta „Zână a Surprizelor” a dezvăluit prin ce provocări a trecut în rolul de mamă, dar și ce părere are despre faptul că fata ei vrea să studieze în străinătate.

Andreea Marin, despre relația cu fiica ei adolescentă, Violeta

În cadrul unui interviu acordat pentru , Andreea Marin a povestit despre relația cu fiica sa, mărturisind că se înțeleg foarte bine și își cer sfaturi reciproc.

Întrebată dacă a fost afectată de vestea că fiica sa își dorește să studieze în altă țară, vedeta a răspuns: „O susțin acolo unde alege să fie drumul ei și unde văd că are dăruire, indiferent cât de greu mi-ar fi mie. Și eu am făcut înconjurul lumii datorită meseriei mele, am plecat de acasă la facultate, îmi închipui că tatălui meu , dar susținerea lui a fost esențială. Nu pot fi o barieră, ci doar un sprijin pentru copilul meu. Da, mă doare sufletul când mă gândesc la faptul că va fi poate departe, dar am de gând să îi fiu aproape și fizic atât cât voi putea, și comunicând mereu la distanță”.

Legat de perioada adolescentei și dacă s-a lovit de situații dificile în ceea ce o privește pe fiica sa, vedeta a mărturisit că nu a întâmpinat probleme. „Cu întrebări mai cu seamă, cu nedumeriri inerente, cu încercarea de descoperire a propriei identități, dar nu am uitat că și eu am fost la vârsta adolescenței, iau în calcul și schimbările în timp ale noilor generații, ca părinte am multe de învățat și comunicarea e esențială, recunosc. Nu ai voie, ca părinte, sa obosești să înveți și să comunici, cu răbdare și înțelegere, cu copilul tău”.