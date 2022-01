Andreea Marin, îndrăgostită de un artist celebru. Teo Trandafir a fost sărutată de el

Andreea Marin s-a bucurat de o carieră impresionantă in televiziunea românească, iar emisiunea Surprize Surprize a adus-o în casele tuturor românilor. La acea vreme, vedeta a dezvăluit la avea o mare pasiune pentru un celebru artist intențional. La rândul ei, Teo Trandafir a mărturisit că a fost sărutată de Toto Cutugno, iar momentul a fost imortalizat.

Gazda emisiunii Surprize i-a trimis și o scrisoare, la care el nu i-a răspuns niciodată. Totuși, câțiva ani mai târziu, bruneta l-a avut invitat în platoul de la TVR.

Andreea Marin, îndrăgostită de un cântăreț internațional

Toto Cutugno, celebrul cântăreț italian a fost cel care i-a cucerit inima Andreei Marin, în vremea când era doar o adolescentă. Prezentatoare de la TVR a avut o mare pasiune pentru artist, cu mult timp înainte să îl aibă invitat în platoul emisiunii care a cucerit o țară întreagă.

Andreea Marin a mărturisit că i-a trimis și o scrisoare în adolescență, în Italia, dar nu a primit niciodată răspuns la ea.

„Eu am simțit atracția cu mult timp să calce el în platoul meu. Eram copil. I-am și scris în îndepărtata Italie. Toto Cutugno. Nu mi-a răspuns. Tare îmi plăcea. Eram îndrăgostită.

M-am chinuit să-i scriu o scrisoare minunată și nu mi-a răspuns niciodată. Peste ani l-am avut ca invitat, în studioul Surprizelor și i-am spus. Era un om frumos și e un om frumos”, a spus Andreea Marin la Teo Show.

Teo Trandafir, sărutată de Toto Cutugno

Dacă Andreea Marin s-a mulțumit cu o scrisoare și cu faptul că l-a avut invitat în emisiune, Teo Trandafir se pare că a și fost sărutată de Toto Cutugno, iar așa cum a mărturisit prezentatoarea de la Kanal D, momentul a fost imortalizat.

„Pe mine Toto Cutugno m-a sărutat pe gură. Mă credeți că nu mi-am dat seama? Dansam cu el și la un moment dat am avut senzația că vine cumva către mine. M-am lăsat pe spate și când am văzut că mă pupă am închis ochii. S-a întâmplat și am și poză”, a mărturisit Teo în emisiunea pe care o prezintă la Kanal D.