Andreea Marin, la un pas de nuntă. Adrian Brâncoveanu a convins-o să se mărite?

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din televiziunea autohtonă. Câteva generații au urmărit emisiunile prezentate de celebra „Zâna Surprizelor”. Fanii sunt îngrijorați de viața personală a vedetei. Aceasta se iubește cu Adrian Brâncoveanu, dar nu se grăbește să-și oficializeze relația.

Andreea Marin, apariție neașteptată pe Instagram

Cei doi au plecat să-și reîncarce bateriile într-o vacanță de vis. Se pare că partenerii au decis să facă un pas important și să se căsătorească. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Andreea Marin a postat recent o poză în care poartă un inel. Internauții presupun că e un cadou primit de la Adrian Brâncoveanu. Oare e un inel de logodnă?

”Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!”, a scris de Andreea Marin pe Instagram.

Mesajul vedetei a făcut ravagii în mediul online. Andreea Marin încă nu a comentat și nu a oferit detalii în plus. Fanii sunt nerăbdători să afle adevărul.

De ce nu vrea să se căsătorească Andreea Marin

Andreea Marin este fericită în relația amoroasă cu Adrian Brâncoveanu. Cei doi se întâlnesc timp de patru ani, însă, nu vor să intre în relația oficială.

Vedeta spune că nu vede nimic special în căsătorie și nu trăiește conform normelor sociale. Se pare că încă nu a venit momentul potrivit pentru acest pas.

„Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu trăim după normele impuse de alții. Fiecare știe cum este mai bine pentru el. Nu a venit acel moment în care se întâmple altfel”, spune Andreea Marin pentru impact.ro.

Celebra prezentatoare își dorește încă un copil. Cu toate că are 46 de ani, Andreea Marin este pregătită să devină mamă.

„Când o vrea Dumnezeu. Trebuie să mai facă și omul ceva ca să iasă treaba asta. Sunt un om sănătos, nu e asta o problemă, dar lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple E un moment pentru toate. Știe cineva acolo sus mai mult decât știm noi, asta cu siguranță!”, remarca Andreea Marin, în cadrul unui interviu, pentru Antena Stars.