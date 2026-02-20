Andreea Popescu și Rareș Cojoc par să traverseze o perioadă destul de tumultuoasă, judecând după postările și declarațiile lor din ultima vreme. Cei doi soți sunt împreună de 15 ani, însă viața de a lui Rareș a adus provocări mari în familie.

Cariera sa impresionantă în dansul sportiv a implicat multă absență de acasă, lucru care a creat nemulțumiri pentru Andreea, care s-a dedicat exclusiv creșterii copiilor, scrie .

Ce se întâmplă în căsnicia dintre Andreei Popescu și Rareș Cojoc

Deși a fost dansatoare, bruneta a devenit o femeie de casă odată cu această relație, însă absențele lungi ale soțului au devenit greu de suportat. Vedeta a mărturisit recent că se simte destul de singură în relația cu tatăl copiilor ei și, deși se bucură pentru succesul lui. Publicul a observat semne de distanțare, după ce Rareș a fost văzut în oraș la masă cu alte persoane, în timp ce soția lui lipsea din peisaj.

Tensiunile par să fie alimentate și de faptul că sportivul petrece mult timp în compania altor femei prin prisma profesiei sale. Andreea Popescu a vorbit deschis despre aceste stări în podcast-uri, lăsând să se înțeleagă că relația lor nu este deloc roz. Această diferență între succesul profesional al lui Rareș și singurătatea resimțită de Andreea a pus sub semnul întrebării stabilitatea unui cuplu care părea perfect.

Andreea Popescu, declarație controversată despre soțul lui și o domnișoară

Vedeta a povestit și un episod care a stârnit multe reacții, arătând cât de vigilentă este atunci când simte un pericol pentru căsnicia sa. Prezentă alături de soțul ei la un podcast, ea a explicat cum a acționat la o petrecere unde i s-a părut că artista care cânta i-ar fi fost pe plac partenerului său.

„Eu am niște antene dezvoltate. Eram la o zi de naștere și a venit o fată, o artistă, care a cântat. Nu s-a întâmplat nimic exagerat, însă eu știu ce îi place lui și văd chestii pe care un om normal nu le-ar observa. Simt. Și parcă am știut unde să îl găsesc. Era pitit să ia și el numărul de telefon. Nu l-am șters, pentru că parcă îl avea. Deci, ai grijă! Cumva, dacă prinzi din fașă, nu mai ai ce să pățești”, a spus Andreea Popescu.