Andreea Raicu a dezvăluit ce mănâncă la micul dejun. Cum reușește să aibe o siluetă de invidiat la 46 de ani

, se menține în formă datorită antrenamentelor regulate și unei atenții deosebite acordate alimentației. Cu ani în urmă, a renunțat la carne, iar micul dejun ocupă un loc central în rutina sa zilnică.

Ce mănâncă Andreea Raicu la micul dejun

Cu un deceniu în urmă, Andreea Raicu și-a luat rămas bun de la cariera în televiziune și, de atunci, a adoptat o serie de transformări semnificative în ceea ce privește alimentația și modul ei de viață. Cu câțiva ani în urmă, vedeta a făcut un pas important și a renunțat la consumul de carne, optând în schimb pentru mâncăruri naturale, scrie .

La 46 de ani, Andreea Raicu are o siluetă impresionantă datorită unei rutine echilibrate. În plus față de sala de fitness, se dedică yoga și meditației. este sănătoasă, iar recent a împărtășit fanilor micul dejun preferat: ou fiert, pâine fără gluten, brânză fără lactoză și avocado cu lămâie. Aceste alimente, bogate în omega, susțin funcționarea optimă a creierului.

„Am venit de la sală și stau acasă și îmi era foarte foame și mi-am făcut un ou, pentru că nu mai mănânc mic dejun care să mai conțină nimic dulce. Mi-am făcut un ou fiert și pâine fără gluten, cu avocado, lămâie și brânză fără lactoză. Mănânc aceste lucruri care-mi ajută creierul, pentru că au omega, iau și proteină și puțin carbohidrați.”, a spus Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

Vedeta nu mai consumă carne de 8 ani

Andreea Raicu nu se privează de mici plăceri zilnice. În cazul poftelor de înghețată sau altor alimente bogate în calorii, le savurează cu moderație. Ea a renunțat la carne de mulți ani și se simte mult mai bine.

„Nu mănânc carne. Am început cu un post acum opt ani și mi-am dat seama că aveam o stare extraordinară de bine și atunci am renunțat la toate enzimele pe care le luăm că să diger carnea mult mai bine. (…). Eu nu-mi impun nimic cu strictețe, dar îmi place să am grijă de mine, să mă simt bine”, a mai povestit vedeta.