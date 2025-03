Andreea Raicu, dezvăluiri despre Andi Moisescu. Cei doi au lucrat împreună: „A fost răutăcios, plângeam în fiecare zi” (VIDEO)

Andreea Raicu a povestit cum i-a fost debutul în televiziune și cum a ajuns să fie coprezentator la matinalul PRO TV, alături de Andi Moisescu. Andreea a susținut că i-a fost foarte greu, inclusiv pentru că Andi era „răutăcios”. Aproape zilnic ea plângea și de multe ori a fost pe punctul de a renunța.

Numai că timpul a trecut, Andreea Raicu s-a adaptat la viața de televiziune, apoi s-a lansat în zona fashion și lifestyle, unde îi este foarte bine. De asemenea, în ciuda ciondănelilor de început, acum o leagă o prietenie strânsă de Andi Moisescu.

Andreea Raicu: Cu Andi Moisescu a fost foarte greu la început

„Da, suntem prieteni foarte buni, și cu el (n.r. Virgil Ianțu), și cu Roxana, și cu fetița lor minunată.

(…) Vai, Doamne Dumnezeule… deci tu mă pui acum să-mi aduc aminte de toate momentele dintr-o altă viață! Măi, cu Andi Moisescu, pe care îl iubesc și îl respect foarte mult astăzi și suntem prieteni… a fost foarte greu, pentru că știi cum e când ai 19-20 de ani, câți avea el atunci, cred, sau 22-23, și ești la televizor, și erai starul de la matinal, e spațiul tău, nu vrei să vină nimeni peste tine, și, dintr-o dată, a fost adusă o domnișoară, care, ce să vezi? Era co-prezentator, nu era asistentă, că oricum, la vremea respectivă, nu era noțiunea de asistentă, și te cam deranjează așa, că-ți ia din strălucire, știi?

Și da, a fost cam răutăcios cu mine în perioada aia. în fiecare zi și mă duceam acasă plângând: „Eu nu mai vreau să fac asta! Eu nu mai vreau să fac asta! Nu mai vreau să fac asta! Nu mai vreau să fac asta!’

Și am făcut 6 luni matinalul împreună cu Andi Moisescu, după care am intrat în zona de fashion și am făcut și la o emisiune de fashion și lifestyle, 3 ani de zile, după care am plecat”, a povestit Andreea Raicu, în podcastul „Gând la gând cu Teo”, potrivit

Cum s-a lansat Andreea Raicu în televiziune

Andreea Raicu a povestit și cum a ajuns să lucreze la PRO TV și să fie coprezentator la matinal cu Andi Moisescu.

„Am intrat în televiziune la 19 ani, după ce am fost chemată la PRO TV în urma unui casting la care participasem. Eram model pentru Janine, un designer celebru la vremea respectivă. Aveau nevoie de o parteneră pentru Andi Moisescu, la emisiunea matinală ”Ora 7, bună dimineața”. Și acum simt emoțiile pe care le aveam când am pășit pentru prima dată în platoul emisiunii. Stăteam în fața camerei, încercam să vorbesc, dar mi se părea că mă bâlbâi, că habar nu am ce să fac exact, și abia așteptam să se termine totul. Îmi amintesc clar că am plecat rușinată, convinsă că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele.

După două zile, telefonul a sunat și mi-a fost dată vestea cea mare: am luat castingul și urma să fiu coprezentator la emisiunea matinală. Nu mi-a venit să cred! Și așa a început totul”, a mai susținut Andreea Raicu, potrivit VIVA!.