Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”

Selen Osmanoglu
08 ian. 2026, 15:11
Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
Sursa foto: Instagram - @tonciuandreeaoficial
Andreea Tonciu a încheiat anul 2025 cu o vacanță de cinci stele în Dubai, petrecută alături de familie. Cu toate că se declară o soție fericită și o mămică împlinită, vedeta spune că are un vis clar pentru 2026: revenirea pe micul ecran, într-un nou proiect de televiziune.

Fosta asistentă TV recunoaște că, în prezent, își dedică cea mai mare parte a timpului familiei, însă dorul de televiziune nu a dispărut. Andreea Tonciu spune că își dorește nu doar să revină în fața camerelor, ci și să se reinventeze profesional.

„Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”

Andreea Tonciu a vorbit deschis despre planurile sale pentru anul 2026 și despre dorința de a reveni într-un proiect care să o reprezinte.

„În 2026, îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune, să mă reinventez mai precis pe micul ecran. Dar, ce-o vrea Dumnezeu până la urmă, eu doar acolo să fiu! La acest moment, sunt foarte multe persoane cunoscute din show-biz care acceptă pe orice sumă orice fel de job. Eu una sunt foarte scumpă, drept urmare mi-au scăzut campaniile în ultima perioadă”, a declarat Andreea Tonciu, pentru Click.

Vedeta recunoaște că refuză colaborările care nu sunt pe măsura așteptărilor sale, chiar dacă acest lucru i-a redus considerabil numărul de contracte.

De ce a dispărut Andreea Tonciu din televiziune

Andreea Tonciu a lucrat în televiziune până în 2015, fiind cunoscută pentru rolul de asistentă în emisiuni de divertisment. Viața sa s-a schimbat radical după ce l-a cunoscut pe Daniel Niculescu, fost fotbalist, cu care s-a căsătorit în 2016 și alături de care are o fiică, Rebeca.

După căsătorie, aceasta a lipsit o perioadă îndelungată de pe micul ecran, decizie care nu i-a aparținut în totalitate.

„Ajunsesem în depresie”

Andreea Tonciu a povestit, la un moment dat, că soțul ei i-a interzis să mai apară la televizor, lucru care a afectat-o profund.

„Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu patru ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Eu nu am vorbit cu absolut nimeni 4 ani. Eu ajunsesem să fiu în depresie”, a dezvăluit ea în podcastul lui Adrian Cristea, zis Bursucu.

Ulterior, Andreea Tonciu a revenit treptat în televiziune, participând la emisiuni precum „Bravo, ai stil”, la Kanal D, și „Survivor”, la Pro TV, experiențe care i-au adus atât vizibilitate, cât și câștiguri financiare consistente.

