Angela Gheorghiu, poveste de dragoste ca-n filme cu un bărbat cu 22 de ani mai tânăr: „Mihai e îngerul meu păzitor. A venit în viața mea când aveam mai mare nevoie”

Angela Gheorghiu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, Mihai. Sunt împreună de peste un deceniu și se înțeleg la fel de bine ca la început, chiar dacă el este mai mic decât ea cu 22 de ani. Soprana s-a arătat extrem de recunoscătoare că are în viața sa un om precum Mihai.

Angela Gheorghiu, despre povestea sa de dragoste cu Mihai

„Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, Mihai este îngerul meu păzitor. A venit în viața mea atunci când aveam mai mare nevoie și este un adevărat gentleman, alături de care mă simt cel mai bine. Fiecare om are destinul său și mă bucur să îl am pe Mihai alături de mine, la fel și pe familia lui minunată, oameni cum astăzi rar se mai găsesc. Pe lângă dragostea noastră, Mihai știe dintotdeauna și înțelege exact ceea ce fac și cine sunt, lucru extrem de important pentru un artist. (…)

Pe Mihai îmi pare rău că nu l-am cunoscut mai devreme, chiar dacă nu aș fi avut cum, pentru că este un om care aduce mult echilibru, bună dispoziție, gesturi frumoase în viața mea. Mihai se bucură de succesul meu, mă ajută și mă susține”, a susținut Angela Gheorghiu, pentru

Angela Gheorghiu: Nu doar pe bărbați se pare că îi intimidez

Soprana a mai afirmat că sunt încă extrem de multe lucruri de aflat despre ea: „Pe unele le voi dezvălui la un moment dat, dar pe altele niciodată. Un artist fără mister își pierde cumva aura”.

Întrebată dacă se consideră o femeie care intimidează bărbații, Angela Gheorghiu a răspuns: „Sunt sigură de asta, mi s-a spus de multe ori, și nu doar pe bărbați se pare că îi intimidez, ci chiar și pe femei. Posibil că și, desigur, legendele care s-au scris timp de decenii să fie unul dintre motivele pentru care sunt văzută așa, dar cei care mă cunosc știu exact ce fel de om și de artist sunt”.