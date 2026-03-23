Acasa » Monden » Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa "Casa mea" a fost folosită fără acordul ei într-o campanie

Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie

Flavia Codreanu
23 mart. 2026, 22:14
Sursa Foto: Facebook/ Angela Similea
Cuprins
  1. Reacția artistei Angela Similea față de campania DSU
  2. Reacția Distrigaz după mesajul
  3. Nemulțumirea persistă pentru artistă

Angela Similea a transmis printr-o postare pe facebook  că nu-și dat acordul ca refrenul din celebra sa melodie „Casa mea” să fie folosit într-o campanie susținută de  Distrigaz Sud Rețele.

Reacția artistei Angela Similea față de campania DSU

Deși susține importanța demersului care vizează siguranța oamenilor, cântăreața a ținut să puncteze că drepturile artiștilor trebuie respectate indiferent de scopul unei inițiative. Angela Similea a precizat că nu dorește bani sau retragerea spotului, ci doar o comunicare firească între instituții și creatori.

„Înainte de orice, vreau să spun că mă bucur atunci când muzica mea ajunge să însoțească inițiative care au un scop important, mai ales când este vorba despre siguranța oamenilor. Cred că astfel de campanii sunt necesare, pot salva vieți și pot avea un impact real. Tocmai de aceea, aleg să privesc acest moment cu deschidere. În același timp însă, simt nevoia să subliniez, cu respect, că utilizarea acestui fragment s-a făcut fără a-mi fi fost cerut acordul. Îmi doresc doar ca acest gest să fie un punct de plecare pentru mai multă atenție și dialog în relația dintre companii, instituții și artiști. Un simplu mesaj ar fi fost suficient pentru a transforma această situație într-o colaborare firească. Sper ca acest demers să fie un prilej de reflecție, despre cât de important este să respectăm munca artistică și drepturile celor care creează, indiferent de context. Muzica nu înseamnă doar sunet, ci și muncă, emoție și o legătură autentică cu publicul. Iar respectul pentru această muncă este, cred eu, esențial”, a anunțat Angela Similea pe pagina sa de socializare.

Reacția Distrigaz după mesajul

Reprezentanții companiei Distrigaz Sud Rețele au răspuns public, explicând că au făcut demersurile legale pentru obținerea drepturilor de autor prin intermediari. Aceștia au dat asigurări că situația va fi lămurită cât de repede se poate.

„Vă informăm că Distrigaz Sud Rețele a contractat drepturile de autor pentru difuzarea melodiei, iar entitatea care a intermediat vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a lămuri situația. Difuzarea spotului nu ar fi fost, de altfel, posibilă fără îndeplinirea acestei obligații. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga transparență și colaborare pentru rezolvarea cât mai rapidă a acestei neînțelegeri”, a declarat Distrigaz Sud Rețele.

Nemulțumirea persistă pentru artistă

În ciuda explicațiilor oferite de companie, artista a revenit cu o precizare importantă referitoare la distincția dintre drepturile de autor (ale compozitorului) și drepturile conexe, care aparțin interpretului. Aceasta a subliniat că, dincolo de birocrație, lipsa unei informări directe este cea care a creat această stare de fapt neplăcută.

Înțeleg că Distrigaz Sud Rețele a acționat în conformitate cu prevederile legale, ca parte care a inițiat această campanie. Doresc însă să precizez că obținerea drepturilor pentru difuzarea oricărei melodii ar trebui să includă și drepturile conexe dreptului de autor (care aparțin interpretului). Spre a nu se înțelege eronat, intervenția mea, firească de altfel, a fost generată tocmai de faptul că nu mi s-a comunicat absolut nimic, din partea nimănui, referitor la includerea interpretării mele în această campanie. Și mă întreb, unde sunt eu în această ecuație?”, a declarat Angela Similea pentru publicul său.

