Comedianții Anisia Gafton și Florin Serghei au anunțat, chiar în Vinerea Mare, că vor deveni părinți. Ei au făcut dezvăluirea în stilul lor caracteristic.

„Nu, nu suntem deloc speriați! + 1 Loading….Daca de Paște am vrut ou mare și frumos, se pare a a devenit eu un ou Kinder!

Sărbători fericite!”, au transmis cei doi, pe rețelele sociale.

Anisia Gafton și Florin Serghei, unul dintre cele mai simpatice cupluri din showbizul românesc

Anisia (42 de ani) și Serghei (38 de ani) din 2016. Ei au povestit că au început să aibă sentimente unul pentru celălalt în urma unui spectacol de stand-up comedy. La acea vreme, Anisia a câștigat locul I, iar Serghei a obținut locul II.

Anisia Gafton a povestit: „Ne-am cunoscut la o seară pentru amatori la Open Mic, am fost mult timp colegi până s-a produs această extorsiune a degajamentului. Și nu îmi amintesc cine a făcut primul pas. El crede că eu, eu cred că el”.

„Am lucrat câțiva ani, eram colegi, după care am zis hai să ne complicăm viața”, a spus și Serghei.

Anisia de iubitul ei în 2024, în timpul unei vacanțe în Grecia.