Antonia a izbucnit pe rețelele sociale după ce imagini cu copiii ei au fost publicate fără acordul ei. Cântăreața a spus clar că nu tolerează astfel de intruziuni în viața privată.

Ce mesaj a transmis Antonia pe rețelele de socializare

Ea a transmis și un avertisment categoric celor care îi ignoră dorința de a-și proteja fiica și băieții. Vedeta a subliniat că nu este vorba doar despre persoane necunoscute. Mesajul ei îi vizează și pe apropiații care ar putea publica imagini cu Maya, Dominic și Akim fără acordul ei.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta. Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei că să dea bine față de alți oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni“, a transmis Antonia pe .

De ce își apără Antonia atât de ferm copiii

Artista a fost categorică: atenția se câștigă prin propriile merite, nu folosindu-te de imaginea . A ținut să sublinieze că regulile ei nu lasă loc de interpretări și se aplică tuturor, fără excepție.

„Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei. Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal”, a mai precizat artista.

Cum arată universul familial al vedetei

Antonia este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. În vârstă de 36 de ani, cântăreața este mama a trei copii. Fiica ei, Maya Castellano, are 15 ani, Dominic Velea are 11 ani, iar mezinul, Akim, a împlinit 9 ani.

Fosta ei a trecut prin multe etape dificile și s-a încheiat oficial în 2020. Un nou capitol s-a deschis pentru ea în 2013, odată cu începutul relației cu Alex Velea, cel care i-a adus echilibru, sprijin și cu care este logodită în prezent. Împreună au clădit o familie solidă, în care copiii sunt, fără îndoială, esența și centrul întregii lor vieți.