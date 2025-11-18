B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”

Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”

Ana Beatrice
18 nov. 2025, 12:10
Antonia a izbucnit pe rețelele sociale! Imagini cu copiii ei au fost publicate fără acord: „Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui”
Sursa Foto. Facebook - Antonia
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Antonia pe rețelele de socializare
  2. De ce își apără Antonia atât de ferm copiii
  3. Cum arată universul familial al vedetei

Antonia a izbucnit pe rețelele sociale după ce imagini cu copiii ei au fost publicate fără acordul ei. Cântăreața a spus clar că nu tolerează astfel de intruziuni în viața privată.

Ce mesaj a transmis Antonia pe rețelele de socializare

Ea a transmis și un avertisment categoric celor care îi ignoră dorința de a-și proteja fiica și băieții. Vedeta a subliniat că nu este vorba doar despre persoane necunoscute. Mesajul ei îi vizează și pe apropiații care ar putea publica imagini cu Maya, Dominic și Akim fără acordul ei.

„Vreau să fie clar: nu sunt și nu voi fi niciodată de acord ca cineva să posteze poze cu oricare dintre copiii mei fără acordul meu. E lipsă de respect și complet nepotrivit, iar pentru orice mamă e extrem de incomod să vadă asta. Nu am suportat niciodată oamenii care se folosesc de copiii mei că să dea bine față de alți oameni. Copiii mei nu sunt decor pentru nimeni“, a transmis Antonia pe pagina sa de Instagram.

Sursa Foto: Instagram – @antonia
Sursa Foto: Instagram – @antonia

De ce își apără Antonia atât de ferm copiii

Artista a fost categorică: atenția se câștigă prin propriile merite, nu folosindu-te de imaginea copiilor ei. A ținut să sublinieze că regulile ei nu lasă loc de interpretări și se aplică tuturor, fără excepție.

„Cine suferă de atenție să și-o caute pe timpul lui sau cu altcineva, nu pe spatele copiilor mei. Tot ce am menționat este valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal”, a mai precizat artista.

Cum arată universul familial al vedetei

Antonia este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. În vârstă de 36 de ani, cântăreața este mama a trei copii. Fiica ei, Maya Castellano, are 15 ani, Dominic Velea are 11 ani, iar mezinul, Akim, a împlinit 9 ani.

Fosta ei căsnicie cu Vincenzo Castellano a trecut prin multe etape dificile și s-a încheiat oficial în 2020. Un nou capitol s-a deschis pentru ea în 2013, odată cu începutul relației cu Alex Velea, cel care i-a adus echilibru, sprijin și cu care este logodită în prezent. Împreună au clădit o familie solidă, în care copiii sunt, fără îndoială, esența și centrul întregii lor vieți.

Tags:
Citește și...
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Monden
De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Monden
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”
Monden
Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”
Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”
Monden
Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”
Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
Monden
Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Monden
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Monden
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Monden
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Monden
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Monden
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Ultima oră
13:52 - Preoții din Constanța i-au cumpărat lui IPS Teodosie un Mercedes de 147.000 de euro (VIDEO)
13:42 - ANM: Ce surprize pregătește începutul de iarnă. Află cum se anunță vremea de 1 Decembrie și de Moș Nicolae
13:28 - Protest spontan în Parlament. Angajații Parlamentului protestează față de tăierea salariilor (VIDEO)
13:24 - De ce nu cântă Smiley niciodată de Crăciun sau de Paște? Iată care este motivul
13:07 - Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Catalin Drula
12:46 - Ciprian Ciucu, mesaj de suflet către alegătorii din Sectorul 6: Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină mai departe (VIDEO)
12:44 - Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
12:34 - Sfântul Mucenic Platon este prăznuit pe 18 noiembrie. Află cine a fost, de ce este cinstit și cum te poți ruga lui
12:17 - Ivan: Am cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil (VIDEO)
12:07 - Ritualul lui Radu Vâlcan, după fiecare sezon din „Insula Iubirii”: „Evit absolut orice fel de interacțiune…”