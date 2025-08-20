Schimbare importantă, de ultimă oră, în echipa emisiunii „Românii au talent”. Unul dintre jurați a anunţat că se retrage și nu va mai face parte din juriul show-ului de talente.

Dragoș Bucur a anunțat că nu va mai face parte din juriul show-ului „Românii au talent” care se difuzează pe . El a anunțat pe contul său de Instagram că a decis să facă o pauză de televiziune. s-a alăturat juriului „Românii au talent” în urmă cu trei ani, împreună cu Mihai Bobonete, înlocuindu-i pe Florin Călinescu și Alexandra Dinu.

„„Acum trei ani am intrat în echipa «Romanii au talent». Andra, Bobo, Andi, Pavel şi Smiley, sunt nişte colegi plin de umor şi înţelegere şi le mulţumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta « » merge mai departe fără mine”, a scris Bucur într-o postare pe Instagram”, a anunțat Dragoș Bucur.

El a anunțat că va face o pauză de televiziune și se va concentra pe proiectele personale, inclusiv cele pe care le derulează pe canalul său de YouTube „Bucurii la țară”. De asemenea, Dragoș Bucur le-a dat întâlnire fanilor la cimenatograf, urmând să apară în mai multe producții.

„Eu fac o pauză de televiziune, insa ne revedem curând în cinema, iar până atunci va aştept pe contul nostru @bucurii_la_tara , unde un nou Sezonul plin de suprize va începe foarte curând”, a mai transmis actorul, conform .

Pe canalul YouTube „Bucurii la țară”, Dragoș Bucur postează înregistrări despre viața pe care o duce, alături de familia sa în satul Greci, din judeţul Argeş. De curând, actorul a povestit, pentru viva.ro, cum își împarte responsabilitățile, în gospodărie, cu soția sa, Dana Nălbaru.

„Avem 9 găini, 5 câini, un porc, un iepure și o pisică. De găini ne ocupăm toți, pe rând, de pisică și iepure mai mult copiii și Dana, de porc eu, de câini eu și Dana. Avem grădina și livada, de care ne ocupăm mai mult eu și Dana, dar și copiii ne ajută. O parte din alimente sunt procurate local: lapte, brânză și carne, uneori cartofi și ceapă. Pâinea și dulciurile le facem singuri”, a povestit actorul.

El a arătat că între viața la țară și cea de la oraș sunt multe diferențe. Actorul spune că a simțit acest lucru și poate face diferența deoarece s-a născut și a crescut în București.

„M-am născut în București și pot face comparația între viața la oraș și viața la sat. Nu idealizez satul românesc. Orașul oferă comoditate, dar și dependență de servicii și facilități – încălzirea centralizată, apa de rețea, mall-ul, aplicațiile de cumpărături. Suntem încă departe de a avea tot ce ne-am dori, dar sperăm ca în câțiva ani să reglăm așteptările cu capacitățile”, arăta actorul.