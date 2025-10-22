Celebra Marina Voica, în vârstă de 89 de ani, a vorbit despre stilul ei de viață și lucrurile care au ajutat-o să fie în formă până la această . Iată despre ce este vorba!

Secretul unui corp sănătos

Marina Voica recunoaște că moștenește trăsăturile familie, iar genetica joacă un rol important în aspectul fizic, însă cântăreața are mare grijă la ceea ce mănâncă și când mănâncă.

„Să știți că mănânc cam orice, și cu multă poftă, mai ales legume și fructe, pe care eu le cumpăr de la piața din Breaza, orășelul cochet, în care locuiesc de peste 20 de ani. Important este să mănânci puțin și des, cam la 3-4 ore, să ai câte o gustărică. Am și marele noroc că sunt așa, mai subțirică, și din familie, tot așa erau și părinții și fratele meu”, a mărturisit aceasta, conform Click.

„Mă tot judecă lumea”

Marina Voica mărturisește că a mai slăbit, însă nu dorește să mai vorbească în cifre atunci când vine vorba de kilograme căci oamenii o critică.

„Cândva, aveam cam 53 de kilograme, acum am sub 50, însă nu mai zic exact cât cântăresc, căci mă tot judecă lumea. Ce bine ar fi fost, dacă aș fi avut însă în anii tinereții această siluetă! Acum îmi vine bine orice haină, rochie, de-abia acum pot să port și pantaloni. Orice haină îmi stă ca pe un fotomodel”, a mărturisit interpreta piesei „Și, afară, plouă, plouă”.

Un suflet tânăr

Artista mărturisește că are o pasiune pentru modă, în general. Aceasta investește bani în ținutele sale și se entuziasmează atunci când își cumpără ceva nou.

„Achiziționez, dacă îmi place ceva, dar nu dau bani mulți pe ținute. Iar din clipa în care am cumpărat o bluză sau o rochie, mă bucur o săptămână. Așa-mi păstrez și buna-dispoziție. Am foarte multe haine, rochii, pantofi, și, chiar dacă stau, pe acolo, în dulap, mulți ani, prăfuite, nu mă pot despărți de ele”, a declarat ea.

„Pentru că, atenție, moda revine! În plus, sunt invitată la multe evenimente, le mai scot și, pac, le mai combin, ca să fie ținute diferite. Nu dau lucrurile vechi și nu le arunc ușor, chiar dacă unele nu le port cu anii. Așa arăt mereu elegantă, cu investiții mici”, a adăugat.