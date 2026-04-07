B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Reacția Alexiei Eram după ce fratele ei, Aris, ar fi fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis

Ana Maria
07 apr. 2026, 11:24
captura tv America Express
Cuprins
  1. Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Cum reacționează familia în plin scandal
  2. Ce a făcut Alexia Eram după ce s-a aflat că Aris ar fi fost agresat de Tamaș
  3. Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis Alexia Eram pe rețelele sociale
  4. Ce urmează în după așa-zisul scandal de la Survivor

Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Tensiuni uriașe în cadrul emisiunii Survivor România, acolo unde Aris Eram ar fi fost implicat într-un conflict direct cu fostul fotbalist Gabi Tamaș. Totul ar fi pornit după ce tânărul l-a acuzat pe acesta că ar fi influențat voturile și i-ar fi adresat mai multe jigniri. Situația a degenerat rapid, iar, potrivit informațiilor apărute, Gabi Tamaș nu ar mai fi tolerat atacurile și l-ar fi lovit pe Aris.

Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Cum reacționează familia în plin scandal

În timp ce Aris trece prin momente dificile în competiție, familia sa păstrează discreția. Motivul este unul contractual, mai exact, participanții la emisiune semnează acorduri de confidențialitate, ceea ce limitează declarațiile publice ale apropiaților.

Chiar dacă situația este una tensionată, membrii familiei nu pot comenta oficial cele întâmplate în Republica Dominicană.

Ce a făcut Alexia Eram după ce s-a aflat că Aris ar fi fost agresat de Tamaș

În paralel cu scandalul din show, Alexia Eram pare să își continue activitățile obișnuite. Ea a publicat câteva imagini în timp ce se plimba prin București.

Mai mult, aceasta nu era singură, ci în compania Laurei Giurcanu, fosta iubită a fratelui său. Cele două au fost surprinse într-o mașină, într-o atmosferă relaxată, departe de controversele din jurul emisiunii.

Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis Alexia Eram pe rețelele sociale

Alexia a postat un videoclip în care apare alături de Laura Giurcanu, iar descrierea care însoțește imaginile este una sugestivă: „Guess where we are going?!”.

Chiar dacă nu a făcut nicio referire la scandalul în care este implicat fratele său, mesajul și atitudinea afișată arată că aceasta încearcă să își păstreze rutina și să evite subiectul, potrivit Cancan.

Aris Eram și Laura Giurcanu au avut, în trecut, o relație de scurtă durată, începută după participarea lor la Asia Express.

Cei doi au fost văzuți frecvent împreună după revenirea în țară, inclusiv în ipostaze apropiate, însă povestea lor nu a rezistat în timp. Ulterior, nu au mai apărut împreună în mod constant.

Ce urmează în după așa-zisul scandal de la Survivor

Deocamdată, informațiile despre incidentul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș sunt limitate, iar producătorii emisiunii nu au oferit o reacție oficială.

Rămâne de văzut dacă situația va avea consecințe în cadrul competiției și cum va evolua relația dintre concurenți în perioada următoare.

Tags:
Citește și...
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Monden
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
Monden
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
Monden
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor. Fiul Andreei Esca a părăsit emisiunea
Monden
Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor. Fiul Andreei Esca a părăsit emisiunea
Momente grele pentru Alexandra Stan. Artista se confruntă cu probleme de sănătate în timpul sarcinii
Monden
Momente grele pentru Alexandra Stan. Artista se confruntă cu probleme de sănătate în timpul sarcinii
Rareș Cojoc a transmis un mesaj de suflet pentru fiul său. Ce spune Andreea Popescu după divorț
Monden
Rareș Cojoc a transmis un mesaj de suflet pentru fiul său. Ce spune Andreea Popescu după divorț
Raluca Bădulescu, verdict dur despre Andreea Bălan: „N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu”
Monden
Raluca Bădulescu, verdict dur despre Andreea Bălan: „N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu”
Soția lui Marian Godină, replică pentru cârcotași: „​El nu și-a lăsat inima la aeroport”. Ce spune despre prestația lui la Survivor
Monden
Soția lui Marian Godină, replică pentru cârcotași: „​El nu și-a lăsat inima la aeroport”. Ce spune despre prestația lui la Survivor
O actriță româncă a debutat alături de starurile celor mai cunoscute seriale din lume. Ce a uimit-o la marii actori
Monden
O actriță româncă a debutat alături de starurile celor mai cunoscute seriale din lume. Ce a uimit-o la marii actori
Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți
Monden
Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți
Ultima oră
14:25 - Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
14:23 - Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată
14:17 - Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia
14:03 - Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
13:53 - Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor
13:47 - Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Marius Andruh a fost ales președinte după două tururi UPDATE
13:42 - Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
13:37 - 30 de euro au costat-o jobul. Iată de ce o casieră a fost concediată după două decenii de muncă
13:36 - Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
13:25 - Cum să te protejezi atunci când joci păcănele