Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Tensiuni uriașe în cadrul emisiunii Survivor România, acolo unde Aris Eram ar fi fost implicat într-un conflict direct cu fostul fotbalist Gabi Tamaș. Totul ar fi pornit după ce tânărul l-a acuzat pe acesta că ar fi influențat voturile și i-ar fi adresat mai multe jigniri. Situația a degenerat rapid, iar, potrivit informațiilor apărute, Gabi Tamaș nu ar mai fi tolerat atacurile și l-ar fi lovit pe Aris.

În timp ce Aris trece prin momente dificile în competiție, familia sa păstrează discreția. Motivul este unul contractual, mai exact, participanții la emisiune semnează acorduri de confidențialitate, ceea ce limitează declarațiile publice ale apropiaților.

Chiar dacă situația este una tensionată, membrii familiei nu pot comenta oficial cele întâmplate în Republica Dominicană.

Ce a făcut Alexia Eram după ce s-a aflat că Aris ar fi fost agresat de Tamaș

În paralel cu scandalul din show, Alexia Eram pare să își continue activitățile obișnuite. Ea a publicat câteva imagini în timp ce se plimba prin București.

Mai mult, aceasta nu era singură, ci în compania , fosta iubită a fratelui său. Cele două au fost surprinse într-o mașină, într-o atmosferă relaxată, departe de controversele din jurul emisiunii.

Aris ar fi fost agresat de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis Alexia Eram pe rețelele sociale

Alexia a postat un videoclip în care apare alături de Laura Giurcanu, iar descrierea care însoțește imaginile este una sugestivă: „Guess where we are going?!”.

Chiar dacă nu a făcut nicio referire la scandalul în care este implicat fratele său, mesajul și atitudinea afișată arată că aceasta încearcă să își păstreze rutina și să evite subiectul, potrivit .

Aris Eram și Laura Giurcanu au avut, în trecut, o relație de scurtă durată, începută după participarea lor la Asia Express.

Cei doi au fost văzuți frecvent împreună după revenirea în țară, inclusiv în ipostaze apropiate, însă povestea lor nu a rezistat în timp. Ulterior, nu au mai apărut împreună în mod constant.

Ce urmează în după așa-zisul scandal de la Survivor

Deocamdată, informațiile despre incidentul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș sunt limitate, iar producătorii emisiunii nu au oferit o reacție oficială.

Rămâne de văzut dacă situația va avea consecințe în cadrul competiției și cum va evolua relația dintre concurenți în perioada următoare.