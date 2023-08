Arnold Schwarzenegger suferă de o boală incurabilă încă din copilărie. Actorul a vorbit deschis despre asta: „Am nevoie de timp”

cu o afecțiune medicală incurabilă. Actorul a găsit curajul de a împărtăși această informație importantă cu fanii săi, mărturisind că suferă de dislexie, o tulburare care îi afectează capacitatea de a citi și scrie corect.

Actorul a vorbit deschis despre dislexia sa

Deși a avut această afecțiune încă din copilărie, abia acum a decis să vorbească deschis despre ea.

„Tocmai am terminat de înregistrat audiobook-ul Be Useful. Apare pe 10 octombrie. Aș putea să vă spun cât de minunat a fost să mă așez și să-mi scriu propriile cuvinte, dar adevărul este că mi-a fost absolut frică de asta. Iată secretul meu: sunt un cititor teribil. În anii 1950, în Austria nu se vorbea despre dizabilitățile de învățare, așa că de cele mai multe ori când mi se cerea să citesc cu voce tare în clasă, era doar un dezastru și eram pălmuit cu o riglă. Dar acum știu că am dislexie”, a împărtășit actorul, potrivit .

Arnold Schwarzenegger recitește scenariul în mod repetat

Atunci când se pregătește pentru un film, în totalitate pregătirii rolului său. Își recitește scenariul în mod repetat, petrecând luni întregi până când fiecare replică devine parte din memoria sa. Totodată, el a dezvăluit că în timpul înregistrării sunetului pentru film, adoptă o abordare meticuloasă. Arnold rescrie textul, ajustându-l și perfecționându-l pentru a transmite cât mai bine esența personajului său. Această dedicare și dorința sa de a da tot ce are mai bun pentru fiecare proiect în care se implică sunt trăsături definitorii ale carierei sale de actor și ale personalității sale cunoscute la nivel mondial.

„Am nevoie de timp și repetiție pentru a mă gândi la cuvinte. Mi s-a spus că autorii își pregătesc cărțile în 2-3 zile în studio. Am cerut să instalez aparatură de înregistrare acasă și am spus că voi face 20-30 de pagini pe zi. În acest fel, m-am putut conecta cu regizorul și producătorul de două ori pe zi pentru sesiuni mai scurte, iar între timp am putut exersa fără întrerupere”, a adăugat Schwarzenegger.