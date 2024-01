„Ascultați-mă pe mine! Nu vă apucați de munte! Mergeți în cluburi, la mall” / Delia Matache, îndemn pentru fani, la scurt timp după ce s-a întors din vacanță / Ce a pățit artista

din țară, preferă să-și petreacă timpul liber în natură, bucurându-se de frumusețea ei. Îi place să călătorească în diferite țări pentru a face drumeții montane, în loc să aleagă vacanțele în destinații călduroase.

Delia Matache, dependentă de vacanțele la munte

Delia Matache s-a întors din vacanța la munte și a fost dezamăgită pentru că i-a plăcut prea mult. Ea a spus că muntele poate deveni o dependență și îi îndeamnă pe ceilalți să aleagă alte locuri pentru distracție, precum cluburi sau mall-uri, scrie .

„E frumos acasă, îmi place acasă, ador, dar vibe-ul pe care l-am avut zilele astea pe munte și acest stop brusc nu-mi place niciodată. M-am pus pe cântar, m-am îngrășat, am pus masă musculară.

Nu vă apucați de munte, de sporturi, creează dependență, nu există să te saturi sau să te plictisești. Probabil, nu se întâmplă asta tuturor. Da, nu vă duceți la munte, mergeți unde vreți, în cluburi, la mall. Muntele îți fură sufletul, te face să te simți cum nu te face nimic”, a declarat Delia Matache pe contul ei de Instagram.

Artista împărtășește totul cu fanii ei

în Europa în ultima perioadă și dorește să descopere și alte locuri alături de partenerul ei, Răzvan Munteanu. Cei doi fac drumeții montane și surprind imagini spectaculoase pentru fanii lor.

„Vara asta am fost foarte mult pe Europa, am stat foarte mult aproape de casă, dar am făcut chestii destul de aventuroase. Am fost foarte mult pe munte, am încercat să cucerim noi vârfuri”, a declarat Delia Matache la Antena Stars.