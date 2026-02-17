Antena 1 a început pregătirile pentru Asia Express 2026, iar primele informații despre participanți au început să apară. Printre numele vehiculate se află un fost internațional român care a semnat deja contractul și este gata să intre în competiție.

Primul concurent confirmat este Gabriel Torje, însă nu se știe încă cine va fi partenerul său, conform .

De ce a refuzat Gabriel Torje să participe, inițial

De-a lungul timpului, a refuzat mai multe propuneri de a lua parte la show, din motive personale. Pentru ediția din 2026, însă, a acceptat provocarea. În sezonul anterior, ar fi putut concura alături de Gabriel Tamaș, însă a refuzat această opțiune. În schimb, a făcut echipă cu Dan Alexa, reușind să câștige competiția și să învingă în finală echipa formată din Alexandru Ion și Ștefan Floroaica.

Cine va fi coechipierul lui Gabriel Torje în Asia Express 2026

În prezent, producătorii nu au dezvăluit identitatea coechipierului lui Torje, însă se pare că mizează pe popularitatea fostului fotbalist pentru a capta atenția telespectatorilor.

Gabriel Torje are o carieră impresionantă: 57 de selecții la echipa națională a României și experiență în campionate din Spania, Turcia și Italia. De asemenea, a cucerit titlul de campion în România cu Farul Constanța.

Ce a spus Gabriel Tamaș despre experiența Asia Express

Fostul său coleg, Gabriel Tamaș, a declarat că participarea la show a fost mult mai intensă decât părea pe micul ecran. Experiența sa a crescut interesul publicului pentru foști sportivi în reality-show-uri, iar prezența lui Torje promite să genereze un interes similar.

„E sută la sută total diferit de ceea ce se vede la televizor. Nu m-am uitat la niciun episod până acum… Acum, când stau să mă gândesc prin ce-am trecut, mă felicit! Noi am plecat cu gândul de a ne distra și de a ne simți bine. Asta am făcut! În plus, nu ne-am făcut de râs”, a povestit Gabriel Tamaș despre Asia Express.