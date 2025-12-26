Mai multe atracții turistice sunt de evitat, în 2026, recomandă experții în turism, din cauza aglomerației foarte mari care face accesul aproape imposibil. De asemenea, multe dintre legendele create în jurul acestora, pentru care sunt vizitate sunt false. Iar altele nu sunt nici pe departe atât de atrăgătoare și interesante.

Atracții turistice de evitat în 2026

Experții în turism de la publicația au stabilit o listă cu cele mai aglomerate zece atracții turistice, a căror vizită ar trebui să o amânați în 2026. Numărul mare de vizitatori care doresc să le admire face ca accesul al acestea să fie aproape imposibil.

Drept care, pentru a evita o dezamăgire, este bine să vă planificați din vreme .

Pe lista propusă se află locuri celebre, statui, și tablouri foarte cunoscute, pe care vor să le vadă oameni din toată lumea. Sunt destinații turistice celebre din Italia, Islanda, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Franța sau Belgia.

De evitat Balconul Julietei din Verona

A devenit celebru datorită scenei din piesa lui , despre cei doi îndrăgosiți care se sinucid la final. Locația este foarte populară printre turiștii care merg la Verona. Popularitatea mare a acestei atracții turistice i-a făcut pe cei care o administrează să introducă o taxă de vizitare, de 12 euro.

Experții publicației britanice risipesc tot farmecul spunând că, în ciuda numărului mare de vizitatori, locația nu are nici o legătură cu piesa. Shakespeare nu a fost niciodată la Verona și, cu atât mai puțin, nu și-a scris piesa inspirat de balconul respectiv. De altfel, acest lucru ar fi fost imposibil deoarece balconul a fost construit în anul 1930.

Chiar și așa, Balconul Julietei rămâne o atracție pentru romanticii care cred în poveștile de dragoste.

Alte atracții turistice de evitat

A doua atracție de evitat este Piața Leicester din Londra, renumită printre turiști. Autorii listei susțin că nu are nimic special care să o recomande printre alte atracții turistice. Este foarte aglomerată, înțesată de fast-food-uri și magazine ce se găsesc în majoritatea orașelor.

O altă destinație nerecomandată, în Marea Britanie, este satul scoțian John O’Groats. Popular, în special, printre vizitatorii din străinătate localitatea este considerată cel mai nordic punct britanic.

„Întregul concept al lui John O’Groats este o minciună. Nu este și nu a fost niciodată cel mai nordic punct britanic. Această distincție se cuvine lui Dunnet Head, aflat la câțiva kilometri de drum”, spune publicația.

O altă destinație care nu-și merită renumele este Piatra Blarney din Irlanda. Aici se formează cozi uriașe de turiști care vin să sărute faimoasa piatră, despre care se spune că ar da darul vorbirii elocvente. Criticii cred că este o pierdere de timp și i-au îndemnat pe turiști să evite aglomerația.

Care sunt cele mai dezamăgitoare atracții

Tot din cauza nu sunt recomandate vizitele la Laguna Albastră din Islanda și nici celebru tablou Mona Lisa, de la Luvru. De asemenea, statuia Mica Sirenă din Copenhaga este considerată neinteresantă.

În concluzie, arată experții publicației britanice sunt evitat, în anul ce vine următoarele atracții turistice: