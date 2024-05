Au divorțat în mare secret! O nouă separare în showbiz-ul românesc. Cunoscuta cântăreață a povestit totul. Cu cine a rămas fiica lor

Diana Bișinicu și soțul ei, Cătălin Andrieș, au în mare secret. Cei doi au împreună o fetiță.

Cei doi au fost căsătoriți timp de 10 ani și au împreună o fetiță, pe nume Riana, care a rămas cu mama ei, Diana.

Diana Bișinicu susține că fostul soț se comportă cu fiica lor ca și cum ar fi frați.

„Contează ca al tău copil să aibă încredere în tine”

Deși, Riana are doar 10 ani, Diana spune că poate aborda orice subiect cu fiica ei care se dovedește a fi matură pentru vârsta ei.

„Să știi că eu vorbesc foarte mult cu Riana. Vorbesc cu ea toate lucrurile, niciodată nu am mințit-o spunându-i că vine Bau-bau. Nu am iubit-o condiționat, nu i-am spus „dacă mănânci tot din farfurie, îți cumpăr ceva. ” Contează ca al tău copil să aibă încredere în tine și să nu simtă dragoste condiționată Mi-am dat seama că rolul meu, pe lângă educația pe care trebuie să i-o dau, este să nu-i transmit traumele mele” , a spus pentru .

Diana Bișinicu a povestit că fetița a fost afectată de divorțul părințilo, însă Diana s-a deschis în fața fiicei sale și i-a spus cum se simte.

Deși, recunoaște că a avut momente grele și stări depresive, artista nu s-a ascuns de fiica ei, ci dimpotrivă. „Copiii noștri când ne văd într-o situație depresivă, ne văd triști, supărați, ne văd că ne certăm cu cei de lângă noi, au impresia că este vina lor. Este important să-i asigurăm că nu au nicio vină. Este important să fim noi în echilibru, să muncim pentru asta zilnic și să nu punem copiii în situația de a fi răniți” , a precizat Diana Bișinicu.

Cum se înțelege fostul soț cu fiica lor

Diana Bișinicu a povestit că că tatăl Rianei, Cătălin, este permisiv cu fata, iar ea este cea care își asumă rolul de bad-cop. „Când se întâlnesc se înțeleg minunat, se joacă. Ei parcă sunt frați, nu sunt tată-fiică. Se înțeleg foarte bine. Eu sunt cea care are reguli, stricte, ferme. Însă întotdeauna îi spun că o iubesc, însă datoria mea de părinte este să-ți pun limite și reguli”, a mai spus artista.

„Eu îi explic de fiecare dată că de la mine are toate dragostea, însă o responsabilizez. Mâine, poimâine o să o aduc la târg să își câștige banii ei. Ea știe să vorbească cu clienții despre diamante, despre aur. O iau cu mine la târgurile internaționale, îi arăt toate tendințele actuale ale lumii în materie de bijuterii. Și atunci ea știe că tot ce fac pentru ea este din iubire.

Am învățat cum să-i construiesc și să-i clădesc o inteligență emoțională. Am învățat să nu o rănesc oricât de supărată aș fi. Întotdeauna mă gândesc că dacă am adus un copil pe lume datoria mea este să-l iubesc. Dar pentru a-i da ce este mai bun și mai frumos, trebuie să mă vindec eu și să fiu bine eu cu mine” , a mai adăugat Diana Bișinicu.