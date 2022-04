Augustin Viziru, arestat în străinătate. Actorul a explicat ce s-a întâmplat în trecut și cum a ajuns în această situație

Augustin Viziru a vorbit, recent, despre un episod din adolescență care l-a marcat. Actorul a ajuns să fie arestat în străinătate, pe vremea când era extrem de tânăr. Recent, el a dat mai multe detalii despre momentul care i-a schimbat viața.

Fratele lui Lucian Viziru are de viață interesante. Se pare că problemele nu au stat departe de el, însă vedeta a știut întotdeauna cum să rămână cu zâmbetul pe buze.

Cum a fost arestat Augustin Viziru în străinătate

Totul s-a petrecut pe vremea când Augustin Viziru avea doar 16 ani. Vedeta a fost arestată în Germania, dar se pare că era complet nevinovat.

Actorul spune că a fost vorba despre o greșeală a autorităților, iar el nu comisese nicio faptă pentru care să fie pedepsit. La acel moment, polițiștii l-ar fi confundat cu o altă persoană, motiv pentru care a fost nevoit să petreacă 24 de ore în arestul poliției din Germania, până când autoritățile au realizat că au arestat persoana total nepotrivită, scrie

August Viziru ar fi furat dintr-un magazin din Austria

Augustin Viziru a mărturisit că în adolescență, aflat în Anglia, a furat pentru prima și ultima oară. „Aia a fost experiența mea de hoț. Nu sunt bun, îmi tremură mâinile, am emoții”, a susținut actorul. Viziru a susținut că, atunci când avea 16 ani, a furat un tac de snooker.

„Nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard. Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire.

Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii.

L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea… Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc”, a povestit actorul, în podcastul lui Radu Țibulcă, potrivit .