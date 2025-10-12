Austeritatea lui Bolojan criticată dur de un îndrăgit artist care acuză că măsurile adoptate acum, în numele reducerii deficitului, lovesc puternic în viața culturală.

Austeritatea lui Bolojan contestată de Nicu Alifantis

Cunoscutul și îndrăgitul cantautor Nicu Alifantis a luat poziție în legătură cu anularea „ . Organizatorii, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, au acuzat austeritatea lui Bolojan pentru această decizie. Mai exact, au invocat intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 52/2025.

În acest context, muzicianul, originar din orașul de la Dunăre și-a arătat nemulțumirea, arătând că au consecințe directe auspra vieții culturale. Nicu Alifantis și-a vărsat oful într-o postare pe Facebook, în care a prezentat un afiș al evenimentului, anulat „conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art.XVII, punct 1, litera i”.

„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 15 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă. Mare mi-a fost mulțumirea de sine că am reușit. Și-acum, ce să vezi, vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a scris Nicu Alifantis, pe Facebook, indigant.

Festivalul internațional de jazz „Johnny Răducanu” a fost înființat ca o formă de omagiu pentru memoria artistului brăilean. În cadrul acestui eveniment sunt promovați tinerii interpreți de jazz.

Festivalul de Jazz anulat în acest an

Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai fi organizat în acest an, a anunțat vineri, președintele , Francisk Chiriac. El a reclamat austeritatea lui Bolojan, mai exact care interzice desfășurarea festivalurilor.

„Festivalul Internațional de Jazz «Johnny Răducanu» nu va mai avea loc anul acesta. Conform Ordonanței de Urgență nr. 52 din 1 octombrie 2025, art. XVII, punct 1, litera i, organizarea festivalurilor nu mai este permisă. Brăila este județul cu cele mai multe festivaluri naționale și internaționale din țară. Prin aceste evenimente am promovat cultura, am atras turiști și construim o imagine puternică pentru comunitatea noastră. Prin festivaluri am dus mai departe amintirea unor mari artiști precum Johnny Răducanu și George Grigoriu. Fiecare ediție era o formă de recunoștință și o lecție pentru noile generații”, a scris Francisk Chiriac, pe Facebook.

Potrivit președintelui CJ Brăila decizia de anulare afectează eforturile autorităților locale de a menține Brăila în topul județelor cu activitate culturală intensă. El a adăugat că administrația județeană va căuta soluții legale pentru reluarea manifestărilor culturale.

„Această decizie lovește în viața culturală a Brăilei și în eforturile noastre de a menține județul în top din punct de vedere artistic. Îmi pare sincer rău pentru artiștii și spectatorii care așteptau cu bucurie aceste momente”, a precizat Chiriac.

Austeritatea lui Bolojan contestată de primari

Ordonanța de Urgență 52/2025 a stârnit critici și în rândul politicienilor. Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD și primar al Craiovei, a declarat că actul normativ interzice reparațiile și studiile de fezabilitate, afectând pregătirea infrastructurii pentru iarnă. Potrivit spuselor sale, unele articole din OUG au fost adoptate fără dezbatere, iar interdicțiile împiedică inclusiv desfășurarea ședințelor de Consiliu Local.

„Nu putem pregăti drumurile de iarnă”, a spus aceasta.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns că Guvernul intenționează să modifice anumite prevederi ale OUG pentru a elimina „micile constrângeri” privind reparațiile și funcționarea autorităților locale. El a adăugat că măsurile au fost extinse pentru administrațiile locale și că ajustările vor fi adoptate în săptămâna următoare.