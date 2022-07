Averea celui mai popular vlogger român e estimată la un milion de euro. Cum a ajuns Selly să câștige zeci de mii de euro: „Acolo a început expansiunea mea”

Andrei Șelaru în vârstă de 21 de ani este cel mai cunoscut vlogger din România. Fără doar și poate, tânărul a reușit la vârsta lui ceea ce alții doar visează. Poate nu multă lume știe, dar vloggerul .

Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly s-a apucat de Youtube pe vremea când la noi nu era atât de bine implementat. Cu toate că la început lucrurile nu au mers atât de bine, după ani de muncă, rezultatele nu au întârziat să apară.

Averea lui Selly e estimată la un milion de euro

Într-un videoclip de pe calul său de YouTube, că întrebarea care i se pune cel mai des e dacă a ajuns la primul milion de euro.

Selly a recunoscut pentru prima dată că a ajuns la această sumă de bani, însă a specificat nu are acești bani cash, deoarece o parte i-a investit, o parte îi are în acțiuni sau în diferite afaceri.

„Da, am făcut, dar depinde cum definești averea. Majoritatea oamenilor au impresia că averea unui om reprezintă banii cash. E greșit, nu e așa”, a declarat vloggerul, dându-l exemplu pe Elon Musk, cel mai bogat om din istorie.

Selly și-a spus povestea primului său milion de euro și a mărturisit că primii lui bani câștigați au fost 50 de dolari.

„Eu consider că meritul pentru activitatea din YouTube și din online, în general, nu e cauzat de noroc, e cauzat de muncă. Munca e principalul factor aici. Dar aș fi ipocrit să spun că nu m-am bucurat și de un noroc. Care a fost norocul? Norocul meu a fost timeing-ul, acesta e foarte important când vorbești de orice afacere, de orice chestie.

Eu am avut marele noroc de a începe să fac ceea ce fac acum încă din 2011 sau 2012. Ăsta a fost norocul meu. Eu eram foarte tânăr vloggingul abia începea și am avut unitatea de a învăța foarte rapid niște lucruri pentru că aveam și 10, 11, 12 ani și învățam foarte repede. Ăsta a fost norocul meu.

Ideea e că am început să fac primii bani din Google Sense, adică din platforma de monetizare a YouTube-ului de la vremea respectivă, primii bani însemnând 50 de dolari după primul an de vlogging. Avea 12 ani și am scos pentru prima dată de la bancomat cei 50 de dolari, 200 de lei. Erau banii mei. Cel mai tare sentiment!”, a dezvăluit Andrei Șelaru, potrivit libertatea.ro.

Pe parcursul anilor a început să aibă tot mai mulți abonați pe canalul său de YouTube, iar veniturile i-au crescut ușor.

„În 2014 am început să cresc în cifre pe YouTube, acei 200 de lei s-au transformat în 400 de lei, în 600 de lei, în 1.000 de lei, vorbim despre economiile mele. Ajunsesem în 2014 să fac vreo 70 de dolari pe lună din YouTube. Pentru mine, la vârsta respectivă, erau bani mulți. (…)

Deci făceam 300, 400 de lei pe lună și, automat, începând să am banii pe mână, am făcut și prima tâmpenie din viața mea. Se întâmpla când aveam 13 ani.

Deci să nu faceți asta. Eu descoperisem alcoolul și aveam un anturaj mai mare cu un an decât mine, și eu am făcut tâmpeniile cu un an mai repede. Și am băut whiskey. Și am băut și am băut, la început nu se simte, dar apoi se prăbușește totul. M-au luat părinții mei și nu m-au mai lăsat două luni să ies din casă”, a povestit Selly.

„Eu până în 2015, am făcut 400, 500 de lei pe lună. Patru ani de muncă în care am fost constant, în care am postat în fiecare săptămână”, a mai spus tânărul.

A început să facă bani cu adevărat când a abordat o manieră diferită în vloggurile lui. A renunțat să înjure, a creat conținut mai comercial și atunci multe brand-uri au vrut să se asocieze cu el.

„În prima zi din clasa a IX-a de liceu am fost abordat de casa de discuri Global Records, care sunt acum principalii mei parteneri, prieteni. La vremea aia era cea mai inovatoare casă de discuri, care făcea agenție de influenceri. Pe atunci mi-au dat un contract, dar nu era un contract foarte bun pentru mine. Eu mi-am negociat singur contractul, eu am citit singur pe net ce scria acolo.

Acolo a început expansiunea mea. Dacă nu livram la timp, dacă nu eram harnic, eu nu aveam cum să fac bani. Și așa am început să fac bani. Și primii mei bani serioși, și aici vorbim de zeci de mii de euro, au fost din reclame la brand-uri. În primăvara lui 2017 mi-a intrat un contract de 35.000 de euro. Pentru mine, la 16 ani a fost wow. Și de atunci au început să vină banii serioși”, a mai spus Selly.