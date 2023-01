Bebe Cotimanis, despre provocarea adusă de rolul pe care îl interpretează în noul serial: „Ăsta este cel mai bun om rău pe care l-am interpretat până acum”

Bebe Cotimanis, în vârstă de 67 de ani, este unul dintre cei mai iubiți actori de filme din România, iar în curând, acesta va reveni într-un nou proiect.

Premiera serialului de la Antena 1 va avea loc în curând, iar Bebe Cotimanis va intra în pielea personajului Marcel, un lipovean viclean, care a ajuns administratorul unui domeniu. Actorul a dezvăluit ce aduce nou odată cu acest rol.

Bebe Cotimanis, despre rolul din noul serial

Premiera serialului „Lia, soția soțului meu” va avea loc în curând, iar Bebe Cotimanis va interpreta personajul Marcel, un lipovean viclean, care a ajuns . Astfel, actorul a făcut câteva dezvăluiri desore ce aduce nou odată cu interpretarea acestui personaj.

„Ăsta este cel mai bun om rău pe care l-am interpretat până acum. Pentru că are un suflet atât de mare și știe atât de puține despre viață și are impresia că le știe pe toate și că poate să coordoneze viețile altora în familia lui, copiii lui, fiecare pe ce drum să o ia și ce să facă. Din experiența personală așa ceva nu îți poate reuși. Să știi că între două pahare de țuică încape o lume întreagă”, a declarat Bebe Cotimanis, scrie .

Bebe Cotimanis nu a dat castig pentru acest rol

Bebe Cotimanis se numără printre favoriții producătorilor, motiv pentru care actorul nu a avut nevoie de casting pentru a primi acest rol.

„Niciodată nu am făcut un rol negativ 100%. I-am găsit motivația necesară să știu de ce omoară, de ce înjură, de ce bate, de ce se poartă așa. . Există om care nu a înțeles lumea în care trăiește și care nu are Dumnezeu, nu are nimic la bază, nicio religie, nicio morală sau are foarte puțină și cât îi convine, și când îi convine”, a mai dezvăluit Bebe Cotimanis.

Mai mult, platorile de filmare se află foarte aproape de locul în care actorul s-a mutat. „Nu sunt foarte departe de aici (n.r. – platourile de filmare). Între Pitești și București fac cam o oră, o oră și jumătate, în funcție de trafic”.