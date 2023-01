Bebe Cotimanis, susținător adevărat al fiicei sale vitrege, Ada Dumitru de la Survivor: „Suntem foarte mândri de ea”

Bebe Cortimanis a declarat că o susține pe fiica sa vitregă, Ada Dumitru, la Survivor România 2023. Nu mai este nici un secret faptul că cel mai râvnit show TV a început să fie deja difuzat pe micile ecrane.

Printre concurenții acestui sezon se numără și Ada Dumitru, fiica Iuliei Dumitru, iubita acotorului Bebe Cotimanis.

Bebe Cotimanis este un familist convins atunci când vine vorba de copii. Nu doar la ai lui ține foarte mult, ci și la fiica cea vitregă. Acum, când Ada Dumitru este de la Survivor, în fiecare seară când se difuzează emisiunea, toți stau în fața televizorului, cu marele actor în plan principal. Îi știu fiecare mișcare și o susțin cât de mult pot, trăind momentele cu maximă intensitate.

Bebe Cotimanis a început o relație cu Iulia Dumitru după despărțirea de soția sa. Aceasta are și o fiică, pe Ada Dumitru, care este acum concurentă la Survivor România 2023.

Bebe Cotimanis se declară un susținător adevărat al fiicei sale vitrege. Este ochi și urechi atunci când începe emisiunea și o susține alături de mama ei. Nu doar că privesc micile ecrane, ci o încurajează de parcă Ada Dumitru ar fi lângă ei și ar auzi totul. Iulia Dumitru, iubita actorului, a declarat că atât ea, cât și partenerul ei de viață, sunt extrem de fericiți că ea este acolo, având încredere deplină în puterile ei și ambiția de care dă mereu dovadă.

„Ada se descurcă bine în concurs, suntem foarte mândri de ea. Aseară (n.r. – marți) strigam în casă, în fața televizorului și eu, și Bebe, și bunica ‘hai Ada’. Nu m-am uitat până acum la această competiție televizată, dar acum pot să zic că mă declar fanul ei numărul 1. Avem emoții mari pentru ea, însă și o să fie bine. Știu că Ada poate și este o fată foarte echilibrată. A făcut toată viața ei sport, a sărit cu parapanta și cu parașuta, a făcut și surf. Nu îmi fac probleme.

Am unele emoții când mă gândesc că nu se hrănesc bine. Atunci când a plecat în Republica Dominicană am dus-o la aeroport și am avut ultimul contact vizual cu ea. Noi avem un ritual al nostru așa că atunci când ne-am despărțit i-am zis ‘să nu uiți să mănânci ciocolată’. Ea nu a mâncat în ultima perioadă prea bine, dar sper să fie ok. Bebe o susține necondiționat în tot ceea ce face. Am fost la aeroport cu toții atunci când a plecat”, a declarat Iulia Dumitru, mama Adei, scrie .