Bella Santiago a dezvăluit detalii despre nuntă / Artista va îmbrăca rochia de mireasă în două luni, însă nu o avea pe mama sa alături de ea la eveniment

Bella Santiago se pregătește de nuntă. Vedeta a oferit detalii despre marele eveniment.

Vedeta nu o va avea alături pe mama ei într-una dintre cele mai frumoase zile din viața ei.

Bella Santiago, detalii despre nuntă

Bella Santiago trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de viitorul ei soț, bărbatul în brațele căruia și-a găsit . Vedeta nu o va avea aproape pe mama ei atunci când se va căsători.

Bella Santiago a mărturisit că pregătise chiar și actele necesare pentru ca mama ei să îi fie alături în ziua căsătoriei. Cu toate astea, femeia care i-a dat viață artistei s-a răzgândit și nu mai vrea să vină la nuntă din cauza vârstei.

Bella Santiago și partenerul ei de viață au avut mare grijă să se ocupe de toate detaliile pentru nuntă și au reușit. În doar două luni, artista va îmbrăca rochia de mireasă.

Artista nu o va avea alături pe mama sa la marele eveniment

„Mama nu vine pentru că a zis că e deja bătrână, are 68 de ani. (…) Am făcut documentele (n.r. pentru a o aduce pe mama ei la nuntă). (…) În ianuarie am apucat să pregătim nunta și chiar am găsit tot ce trebuie și chiar m-am bucurat foarte mult. Biserică, locație și rochițe. (…) mai avem două luni și câteva zile. ”, a mărturisit Bella Santiago, potrivit .

Pentru că își face o nuntă în stil catolic, Bella Santiago a ales să își cumpere două rochii de mireasă. În ziua căsătoriei, vedeta va purta o ținută potrivită pentru biserică, iar pentru seara a pregătit una mai sexy, în care să se poată distra.

„O să am două rochițe pentru biserică și pentru petrecere. La biserică trebuie să fiu acoperită pentru că este catolică și la noi mai mult trebuie să fii acoperit. Cea de la restaurant , mai sexy, să pot să dansez, să pot să mă distrez”, a adăugat artista.