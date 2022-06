Bella Santiago a rămas fără proiect TV, după ce emisiunea Teo Show a fost scoasă de pe post: ”Încă aștept ofertă”

„Planul meu este să fac o nouă melodie, să lansez o piesă și să fie hit. Aș mai vrea să colaborez cu televiziunea, dar încă aștept ofertă.”, a adăugat cântăreața.

Bella Santiago, mărturisiri despre tatăl fetiței ei

În urmă cu ceva timp, artista a făcut mărturisiri despre tatăl fetiței ei. „M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată. Aveam 20 de ani. El venea două zile acasă pe lună şi aşa am avut o de un an, timp în care am rămas însărcinată. După ce am născut-o, a cunoscut-o, a plecat din nou la război, în Afghanistan, şi mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am aşteptat o săptămână, un an, un an şi jumătate… şi nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică şi că îmi voi creşte singură fata. Mama mi-a spus că nu mai e, probabil a murit. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu ştiam dacă mai vine acasă, dacă mai ajunge sau nu… A fost foarte, foarte greu…”, a povestit Bella Santiago la Kanal D, la emisiunea „Bravo, ai stil!”, potrivit