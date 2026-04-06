Bella Santiago a recunoscut că a profitat de absența soțului ei și i-a controlat telefonul mobil. Artista a mărturisit că a verificat conturile lui Nicu Grigore în perioada în care acesta era concurent la „Survivor România”.

Bella Santiago a recunoscut că i-a umblat în telefon soțului. Ce a găsit aceasta

Cunoscuta a mărturisit că, deși are încredere în partenerul său, nu a putut rezista tentației de a-i analiza conturile de TikTok și Instagram. Aceasta a explicat că, până la plecarea lui Nicu în emisiune, nu simțise niciodată nevoia de a face acest gest, însă distanța a făcut-o curioasă.

„Eu i-am verificat telefonul lui când a plecat la Survivor. Abia așteptam să-i verific telefonul pentru că nu am făcut-o niciodată când eram împreună, pentru că am avut încredere în el, dar după a plecat la Survivor și nu am mai stat împreună și am curiozitatea să văd cui dă follow soțul meu și am văzut niște ucrainiene, nici rusoaice sexy și am întrebat de ce i-a dat follow. Și știi ce am făcut? Am dat unfollow și pe TikTok am intrat și am dat unfollow la niște fete”, a declarat Bella Santiago pentru Viva Couple.

Ce măsurile a luat Bella după ce i-a verificat rețele de socializare lui Nicu

După ce a observat că Nicu Grigore dăduse follow unor femei sexy, Bella Santiago nu a stat pe gânduri și a intervenit direct pe conturile acestuia. Vedeta a decis să facă singură „curățenie” în listele de prieteni, eliminând personal orice profil care i s-a părut suspect, totul în timp ce soțul ei se afla în Republica Dominicană.

Cum a fost eliminat Nicu Grigore de la Survivor

Din păcate, parcursul său în emisiune s-a încheiat prematur din cauza unei accidentări grave care nu i-a mai permis să continue lupta pentru marele premiu, fiind eliminat din motive medicale.

Nicu Grigore a părăsit competiția „ ” după o accidentare dureroasă, fiind nevoit să accepte realitatea fizică. În aceeași ediție a fost eliminat și Adrian Kaan, cu care Nicu Grigore legase o relație apropiată pe durata șederii lor în Republica Dominicană.