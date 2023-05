Bella Santiago și Ionuț Grigore, despre banii strânși la nunta lor: „Am scos tot din plicuri, ca să fac...

Pe 26 mai 2023, Bella Santiago și Ionuț Grigore s-au căsătorit religios și au avut o petrecere spectaculoasă, cu sute de invitați. că o parte din darul de nuntă primit a fost folosit pentru a acoperi cheltuielile evenimentului, iar restul va fi folosit în mod înțelept pentru viitorul lor.

„Nunta noastră, un succes bazat pe experiență, nu pe bani”

Recent, nunții sale și a făcut primele declarații cu privire la desfășurarea evenimentului. Câștigătoarea concursului „X Factor’ din 2018 a afirmat că nunta s-a desfășurat conform așteptărilor sale și a descris-o ca fiind un succes. În contrast, Ionuț Grgore a menționat că nu au făcut socoteala banilor primiți ca dar, deoarece acesta nu a fost scopul lor principal.

Deși a trecut un timp de la nuntă, Bella Santiago și Ionuț Grigore au ales să nu-și pună accentul pe numărarea banilor primiți în dar de la invitați. O parte din acești bani a fost deja utilizată pentru a acoperi cheltuielile necesare organizării evenimentului special. Cu toate acestea, cei doi soți au considerat că nu este potrivit să creeze un „disconfort” invitaților lor prin discuții despre costul meniului sau a altor aspecte financiare.

„Nu am ținut cont de asta, dimineață chiar nu m-a interesat. Am scos tot din plicuri, ca să fac plățile și nici nu am stat să număr. Nu pentru asta am făcut, pentru mine, chestia asta e de business, să plătești mai departe că ai ceva de plată, dar în rest nu ne-a interesat. Chiar am avut persoane care ne întrebau cât este meniul. Am zis că nu este vorba despre asta, fiecare dă cât poate. Nu voiam să creez un disconfort nimănui, îmi doream doar să fie alături de noi. (…) Prețul meniului a fost 130 de euro. Totul a fost special, am avut review-uri foarte bune și asta mi-am dorit de la început. Mi-am dorit să nu fie risipă și o alegere boring (n.r. plictisitoare). M-am focusat foarte tare pe meniu, s-au mâncat aperitivul, peștele, pulpa de rață de la friptură. Am avut după pește și un sushi bar, unde au putut să guste și din sushi”, a spus Ionuț Grigore, potrivit .

Se pregătesc să aleagă destinația pentru luna de miere

Bella Santiago și Ionuț Grigore nu și-au planificat încă luna de miere, susținând că urmează să ia o decizie în acest sens: „Nu am stabilit încă, rămâne să decidem în perioada următoare. Slujba de la biserică a fost un moment plin de emoție. Bella a avut un moment în care a lăcrimat, ca și mine, dar ne-am adunat repede, pentru că au fost emoții de bucurie. Eu nu am făcut trecerea la catolici, a fost o cununie mixtă, pe care am făcut-o în biserica catolică. Ceremonia mi-a plăcut foarte mult, dar Dumnezeu este același pentru toți”, a explicat Nicolae Ionuț Grigore.