Betty Salam și Roberto sunt împreună de doar câteva luni, însă lucrurile au evoluat rapid între cei doi. El a cerut-o în pe , în urmă cu puțin timp. Acum, ei sărbătoresc ziua de naștere a lui Roberto. A împlinit 25 de ani.

Ce mesaj i-a transmis Betty soțului

Roberto a împlinit 25 de ani. Cu ocazia zilei de naștere, Betty i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei.

„La mulți ani, dragostea mea! Dumnezeu să îți aducă liniște și iubire în suflet, să aibă grijă de tine oriunde te-ai afla, iar datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc!”, a spus Betty Salam, conform Cancan.

Cum s-au cunoscut cei doi

Roberto este coleg de scenă al lui Florin Salam. El era deja de ani buni în cercul apropiat al familiei, însă abia anul acesta s-a creat o conexiune cu fiica manelistului.

„Dumnezeu ne-a unit în primul rând. În afară de El, chestia asta că suntem amândoi la fel. Așa a fost să fie. Noi ne știm de foarte mult timp, dar nu de foarte mult timp este chimia aceasta. Important este că suntem bine”, a mărturisit Roberto, pentru WOWbiz.

Cei îi unește pe Betty și Roberto

Atracția dintre cei doi este mare, însă la fel de mare este și credința în Dumnezeu. Ei spun că acest lucru îi unește tot mai mult și îi ajută să meargă mai departe, indiferent de ce spun gurile rele despre ei și relația lor.

„Credința ne ajută să mergem mai departe, indiferent de ce se spune despre noi”, a precizat Betty.

Roberto confirmă că această viziune comună îi face mai puternici și mai uniți.

„Important este că suntem împreună, că avem aceeași mentalitate și aceeași forță de a trece peste tot”, a precizat bărbatul.