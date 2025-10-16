B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului

Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 13:14
Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului
Sursa Foto: TikTok/ Betty Salam
Cuprins
  1. Ce mesaj i-a transmis Betty soțului
  2. Cum s-au cunoscut cei doi
  3. Cei îi unește pe Betty și Roberto

Betty Salam și Roberto sunt împreună de doar câteva luni, însă lucrurile au evoluat rapid între cei doi. El a cerut-o în căsătorie pe fiica lui Florin Salam, în urmă cu puțin timp. Acum, ei sărbătoresc ziua de naștere a lui Roberto. A împlinit 25 de ani.

Ce mesaj i-a transmis Betty soțului

Roberto a împlinit 25 de ani. Cu ocazia zilei de naștere, Betty i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei.

„La mulți ani, dragostea mea! Dumnezeu să îți aducă liniște și iubire în suflet, să aibă grijă de tine oriunde te-ai afla, iar datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit. Te iubesc, te iubesc, te iubesc!”, a spus Betty Salam, conform Cancan.

Cum s-au cunoscut cei doi

Roberto este coleg de scenă al lui Florin Salam. El era deja de ani buni în cercul apropiat al familiei, însă abia anul acesta s-a creat o conexiune cu fiica manelistului.

„Dumnezeu ne-a unit în primul rând. În afară de El, chestia asta că suntem amândoi la fel. Așa a fost să fie. Noi ne știm de foarte mult timp, dar nu de foarte mult timp este chimia aceasta. Important este că suntem bine”, a mărturisit Roberto, pentru WOWbiz.

Cei îi unește pe Betty și Roberto

Atracția dintre cei doi este mare, însă la fel de mare este și credința în Dumnezeu. Ei spun că acest lucru îi unește tot mai mult și îi ajută să meargă mai departe, indiferent de ce spun gurile rele despre ei și relația lor.

„Credința ne ajută să mergem mai departe, indiferent de ce se spune despre noi”, a precizat Betty.

Roberto confirmă că această viziune comună îi face mai puternici și mai uniți.

„Important este că suntem împreună, că avem aceeași mentalitate și aceeași forță de a trece peste tot”, a precizat bărbatul.

Tags:
Citește și...
Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
Monden
Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Monden
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
Eveniment
Cristi Borcea a reacționat, după ce s-a aflat că va fi chemat la audieri! Ce a spus fostul acționar de la Dinamo
CRBL și fiica sa Alessia, relație tot mai rece. Artistul recunoaște: „Nu o mai cunosc, m-a pus la zid”
Monden
CRBL și fiica sa Alessia, relație tot mai rece. Artistul recunoaște: „Nu o mai cunosc, m-a pus la zid”
Fiica și nora lui Sile Cămătaru au reacționat în scandalul momentului. Ce au spus cele două femei despre cazul de violență, în care este implicat Dani Balint
Monden
Fiica și nora lui Sile Cămătaru au reacționat în scandalul momentului. Ce au spus cele două femei despre cazul de violență, în care este implicat Dani Balint
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Monden
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
Monden
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
Monden
Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
Monden
Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
Detalii din dormitor, la „Asia Express”. Anda Adam, către soț: „Taci, măi! Nu mai da din casă!”
Monden
Detalii din dormitor, la „Asia Express”. Anda Adam, către soț: „Taci, măi! Nu mai da din casă!”
Ultima oră
15:21 - Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
15:11 - Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
15:11 - Calendar ortodox: Ce sfânt sărbătorim pe 16 octombrie. Rugăciunea rostită astăzi te scapă de orice frică și curăță sufletul
15:08 - Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
14:45 - CTP, atac la Ionuț Moșteanu: Și-a băgat baioneta-n c…
14:44 - A murit Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață
14:42 - O firmă de IT din București se închide. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
14:39 - Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
14:36 - Un nou caz de violență extremă în România! Femeie ucisă cu brutalitate de iubitul recidivist în Brașov
14:13 - Ionuț Stroe (PNL): „Nu putem cere elevilor să folosească AI responsabil, dacă profesorii nu au instrumentele necesare pentru a o explica”. Ce i-a propus ministrului Educației